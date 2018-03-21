今天冷得像冬天 今晚到明晨還會更冷

2018-03-21 08:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



強烈大陸冷氣團影響，今天北部、東北部氣溫偏低，其他地區早晚氣溫亦低。聯合報系資料照 分享 facebook 昨天鋒面讓全台灣幾乎都有陣雨，甚至有局部較大雨勢及雷雨，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，這波鋒面移動速度比較快，沒有在同一個地方下太久的大雨。今天鋒面的位置已經移動到東部海面，並持續遠離，台灣的雨勢也已經緩和不少，不過在鋒後的東北風影響之下，中部以北和東半部的雲量仍然偏多，只是雲層較薄，降雨機率已經不高了，南部則已經可以見到陽光。

他說，預計未來幾天全台灣可以見到陽光的機率會越來越高，尤其周五白天東北風就會減弱，天氣也會相當穩定。

這次鋒後的東北風也帶來稍強的冷空氣，昨晚開始就出現明顯降溫，賴忠瑋說，今天清晨中部以北各地低溫幾乎都降到只有14到16度，南部和東部則降到16到18度，僅剩高屏和台東還有19到20度左右。預計今晚到明晨還會更冷，中部以北低溫有機會下探11度到13度，南部和東部也將降到只剩13到15度，注意保暖，天氣相較於過去幾天的溫暖有明顯落差。預計冷空氣的影響到周五清晨，周五白天起才會有較明顯回溫。

賴忠瑋說，未來幾天要特別留意日夜溫差，尤其中南部逐漸可以見到陽光，日夜溫差會更明顯，白天陽光露臉後，高溫幾乎都可以上升到25度左右，但是入夜後輻射冷卻又會很明顯，降到只剩13至15度左右，溫差達10度以上，早出晚歸要多穿件保暖的衣服。建議這幾天外出戴口罩及多注重個人衛生，天氣變化大體抗力較弱，很容易著涼感冒。

今天各地空氣品質都還算不錯，賴忠瑋說，受到昨天下雨的影響，空氣中的汙染物可能有大部份被雨除掉，今天在東北風造成風速增強的影響之下，各地擴散條件都算不錯。預計相對較好的空氣品質有機會持續到明天，周五東北風減弱後，西半部都會是擴散條件較差的地方，空氣中的汙染物容易累積。另外這幾天也要留意沿海風速大，海邊的活動要多留意安全。

中央氣象局說，強烈大陸冷氣團影響，今天北部、東北部氣溫偏低，其他地區早晚氣溫亦低；明天中部以北及東北部早晚低溫將下探11、12度，南部及花東約13至15度，注意保暖，白天高溫部分，因為此波冷氣團較乾冷，除了北部整天偏冷，其他地方涼爽舒適。

周五這波強烈大陸冷氣團逐漸減弱，清晨受到輻射冷卻的影響，中部以北及東北部低溫仍只有11至13度，南部及花東約14至16度；白天氣溫逐漸回升，需要留意日夜溫差較大。周六氣溫持續回升，早晚較涼，白天溫暖舒適，日夜溫差大。

明天至周六大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部有零星短暫雨。周日至下周二水氣增加，在東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；而氣溫變化不大，各地大致上溫暖舒適。