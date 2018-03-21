吳德榮：今起3天早晚極冷 周五白天回暖

2018-03-21 06:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



強烈大陸冷氣團影響，今天北部、東北部氣溫偏低，其他地區早晚氣溫亦低。聯合報系資料照 分享 facebook 昨天上午彰化北斗有冰雹發生，約綠豆大小。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，主因是在鋒面前，大氣潛在不穩定度很高、近地層垂直風切大，兩者皆為冰雹發生的必要條件。昨晨6時50分對流胞從雲林海岸開始發展，向東北東移動，昨上午8時左右行經彰化北斗，回波強度達65dbz以上，伴隨密集閃電，位置有略領先回波的趨勢，有很強的上升運動，可支撐冰雹懸於高空、不斷成長，當冰雹體積夠大，落至地面時未及完全融解，仍呈固態，即為一般所謂的冰雹。

他說，另外，大武昨天中午12時26分最高溫33.7度，為鋒面前西南風，過山沉降增溫造成。進入春季，以上兩種自然現象，發生頻率是會比較高的。

今天天氣轉乾冷，吳德榮說，北台灣陰轉多雲、漸有陽光，整天偏冷，高溫約17度左右，今晚約降至11、12度，日夜溫差小；中、南部轉晴時多雲，日夜溫差較大，中部今晚將可降至12度、南部降至14度；花蓮、台東仍有局部短暫雨的機率，氣溫也明顯下降。

明天、周五各地晴朗穩定，白天高溫升至23度以上，在陽光下舒適、不覺冷，但早晚氣溫很低，日夜溫差達10度以上。他說，今晚至明晨，明晚至週五晨，加上強輻射冷卻作用，中部以北局部地區，將出現11度左右的低溫，沿海空曠地區可能更低。早出晚歸，要注意氣溫的劇烈變化。

吳德榮表示，周五白天起至周日天氣晴朗穩定，冷空氣減弱、逐日回暖，白天溫暖舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差仍大。下周一另一波微弱系統，帶來輕微的變化，北台灣雲量略增，有比較偏低的零星飄雨機率。下周二恢復晴朗穩定，為溫暖舒適、白天微熱的天氣。

中央氣象局說，強烈大陸冷氣團影響，今天北部、東北部氣溫偏低，其他地區早晚氣溫亦低；明天中部以北及東北部早晚低溫將下探11、12度，南部及花東約13至15度，注意保暖，白天高溫部分，因為此波冷氣團較乾冷，除了北部整天偏冷，其他地方涼爽舒適。

周五這波強烈大陸冷氣團逐漸減弱，清晨受到輻射冷卻的影響，中部以北及東北部低溫仍只有11至13度，南部及花東約14至16度；白天氣溫逐漸回升，需要留意日夜溫差較大。周六氣溫持續回升，早晚較涼，白天溫暖舒適，日夜溫差大。

明天至周六大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部有零星短暫雨。周日至下周二水氣增加，在東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；而氣溫變化不大，各地大致上溫暖舒適。

28日至30日台灣附近風向為偏東至東北風，迎風面的北部及東半部地區有降雨的機率；惟春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。