親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

低溫12度至14度 全台今起3天早晚極冷

吳德榮：今起3天早晚極冷 周五白天回暖

2018-03-21 06:16聯合報 記者楊德宜╱即時報導

強烈大陸冷氣團影響，今天北部、東北部氣溫偏低，其他地區早晚氣溫亦低。聯合報系資料...
強烈大陸冷氣團影響，今天北部、東北部氣溫偏低，其他地區早晚氣溫亦低。聯合報系資料照
分享
昨天上午彰化北斗有冰雹發生，約綠豆大小。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，主因是在鋒面前，大氣潛在不穩定度很高、近地層垂直風切大，兩者皆為冰雹發生的必要條件。昨晨6時50分對流胞從雲林海岸開始發展，向東北東移動，昨上午8時左右行經彰化北斗，回波強度達65dbz以上，伴隨密集閃電，位置有略領先回波的趨勢，有很強的上升運動，可支撐冰雹懸於高空、不斷成長，當冰雹體積夠大，落至地面時未及完全融解，仍呈固態，即為一般所謂的冰雹。

他說，另外，大武昨天中午12時26分最高溫33.7度，為鋒面前西南風，過山沉降增溫造成。進入春季，以上兩種自然現象，發生頻率是會比較高的。

今天天氣轉乾冷，吳德榮說，北台灣陰轉多雲、漸有陽光，整天偏冷，高溫約17度左右，今晚約降至11、12度，日夜溫差小；中、南部轉晴時多雲，日夜溫差較大，中部今晚將可降至12度、南部降至14度；花蓮、台東仍有局部短暫雨的機率，氣溫也明顯下降。

明天、周五各地晴朗穩定，白天高溫升至23度以上，在陽光下舒適、不覺冷，但早晚氣溫很低，日夜溫差達10度以上。他說，今晚至明晨，明晚至週五晨，加上強輻射冷卻作用，中部以北局部地區，將出現11度左右的低溫，沿海空曠地區可能更低。早出晚歸，要注意氣溫的劇烈變化。

吳德榮表示，周五白天起至周日天氣晴朗穩定，冷空氣減弱、逐日回暖，白天溫暖舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差仍大。下周一另一波微弱系統，帶來輕微的變化，北台灣雲量略增，有比較偏低的零星飄雨機率。下周二恢復晴朗穩定，為溫暖舒適、白天微熱的天氣。

中央氣象局說，強烈大陸冷氣團影響，今天北部、東北部氣溫偏低，其他地區早晚氣溫亦低；明天中部以北及東北部早晚低溫將下探11、12度，南部及花東約13至15度，注意保暖，白天高溫部分，因為此波冷氣團較乾冷，除了北部整天偏冷，其他地方涼爽舒適。

周五這波強烈大陸冷氣團逐漸減弱，清晨受到輻射冷卻的影響，中部以北及東北部低溫仍只有11至13度，南部及花東約14至16度；白天氣溫逐漸回升，需要留意日夜溫差較大。周六氣溫持續回升，早晚較涼，白天溫暖舒適，日夜溫差大。

明天至周六大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部有零星短暫雨。周日至下周二水氣增加，在東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；而氣溫變化不大，各地大致上溫暖舒適。

28日至30日台灣附近風向為偏東至東北風，迎風面的北部及東半部地區有降雨的機率；惟春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。

冷氣團冰雹

相關新聞

強烈大陸冷氣團來襲 今低溫11度

2018-03-21 05:01

韓妝驗出重金屬 2款產品流入台灣

2018-03-20 23:59

清明連假 國道0時至5時免費

2018-03-20 23:59

高鐵清明加班車再增9班 22日開訂

2018-03-20 22:07

13歲童染流感 嚴重抽搐到住院

2018-03-21 01:58

乾癢、龜裂 老人護膚試試橄欖油

2018-03-21 01:54

健康你我他／便當吃當季 新鮮便宜又健康

2018-03-21 01:48

小鹿亂撞 男大生竟心房顫動

2018-03-21 01:43

「安全進食」 防範吸入性肺炎

2018-03-20 22:38

嘉義強震 高鐵嘉義台南區間一度暫停運轉 逐步恢復運行

2018-03-20 21:38

因地震影響車次 高鐵全額退費

2018-03-20 21:18

少吃肉蛋奶甜 過敏症狀可改善

2018-03-20 21:04

韓美妝廠愛茉莉太平洋出包 2款化妝品流台市場

2018-03-20 20:52

注意保暖 明天最低溫下探11度

2018-03-20 20:45

與高齡失智長輩出遊防走失 專家提供15點旅遊筆記

2018-03-20 20:11

30歲男脊椎側彎下背痛 徒手物理治療幫他喬回來

2018-03-20 20:05

75歲翁中風後嗆咳轉肺炎 肺部X光全白了

2018-03-20 20:04

影／抗癌女孩「菲比」尋常 美聲唱出生命樂章

2018-03-20 18:33

你給或不給 我都不想要！他們與總統褒揚令的情仇

2018-03-20 18:28

網紅新去處！7-11特色店掀話題 這3間打卡新寵！

2018-03-20 18:17

兩廳院阿特銀行開幕 文化卡的試溫前行

2018-03-20 18:05

嘉義5.2地震 台鐵派員巡查

2018-03-20 18:04

影／鼓勵提前返鄉掃墓 清明前兩周例假日國道費率8折

2018-03-20 17:56

流目油是自然？有這些情況要注意

2018-03-20 17:53

台南嘉義規模5.2地震 手機警報竟過後5分鐘才響

2018-03-20 17:51

嘉義大埔地震 規模5.2

2018-03-20 17:43

雞腿是白肉還是紅肉？營養師解惑

2018-03-20 17:39

地牛翻身 嘉義大埔規模5.2地震

2018-03-20 17:38

余光中未獲褒揚惹議 羅智成：受獎人才使獎變得有分量

2018-03-20 17:05

超商取貨件數狂飆 到7-11可「自助取件」更快速！

2018-03-20 17:03

清明商機！網拍賣家推專業掃墓人 代客割草、整理墓園

2018-03-20 16:23

78歲老婦罹肺腺癌 胸腔鏡手術一周復元出院

2018-03-20 16:20

2018泰國曼谷國際書展29日開幕 臺灣館盛大展出

2018-03-20 16:19

孫越膽結石住院近兩周 董氏基金會：病情暫獲控制

2018-03-20 15:57

分散掃墓時間 3月24、25、4月1日國道8折

2018-03-20 15:54

超人氣刮刮樂「麻將」 新品上市

2018-03-20 15:49

高鐵：列車Wi-Fi不會斷訊

2018-03-20 15:47

北台8縣市將共推校園營養午餐 使用在地特色食材

2018-03-20 15:15

13歲女童染流感全身抽搐 上周就醫破10.2萬人次

2018-03-20 15:09
看更多

熱門文章

1280吃到飽月票害捷運倒閉？ 網紅囧星人指出關鍵

2018-03-20 11:30

影／尼斯湖水怪是你？ 美國海邊發現詭異生物屍體

2018-03-20 14:25

嘉義大埔地震 規模5.2

2018-03-20 17:43

地牛翻身 嘉義大埔規模5.2地震

2018-03-20 17:38

全台今起急凍！北部下探11度 玉山降雪估下到明晨

2018-03-20 08:37

與論及婚嫁男友分手後 她的前衛決定掀網友論戰

2018-03-20 18:37

超商取貨件數狂飆 到7-11可「自助取件」更快速！

2018-03-20 17:03

韓美妝廠愛茉莉太平洋出包 2款化妝品流台市場

2018-03-20 20:52

雲林以北及南投大雨特報！各地氣溫下降

2018-03-20 09:13

注意保暖 明天最低溫下探11度

2018-03-20 20:45

李偉文：若想維繫婚姻 老夫老妻千萬不要溝通！

2018-03-20 17:12

米其林反指標？網友最愛星級餐廳 三星、二星竟吊車尾

2018-03-20 16:28

對流旺盛！彰化下冰雹 要防大雨和雷電

2018-03-20 14:18

13歲女童染流感全身抽搐 上周就醫破10.2萬人次

2018-03-20 15:09

雞腿是白肉還是紅肉？營養師解惑

2018-03-20 17:39

鋒面通過留意雷雨 台南高雄大雨特報

2018-03-20 07:20

嘉義強震 高鐵嘉義台南區間一度暫停運轉 逐步恢復運行

2018-03-20 21:38

性別歧視？女工程師加薪較少 主管：男生要養家

2018-03-20 17:40

台鐵清明連假逾期未取車票 本周四上午重新釋出

2018-03-20 13:21

天然A尚好 雲林高品質榻榻米打進歐美巿場

2018-03-20 13:27

擴大編制！日航再來台徵空服員 4月27日截止報名

2018-03-20 14:08

北市包租公補充保費年繳298萬元 蟬聯貢獻王五連霸

2018-03-20 10:23

RAW摘台北米其林一星 名廚江振誠為何缺席領獎？

2018-03-20 14:19

你給或不給 我都不想要！他們與總統褒揚令的情仇

2018-03-20 18:28

林志玲想閃婚？復古禮服成首選

2018-03-20 19:49

78歲老婦罹肺腺癌 胸腔鏡手術一周復元出院

2018-03-20 16:20

嘉義5.2地震 台鐵派員巡查

2018-03-20 18:04

高鐵：列車Wi-Fi不會斷訊

2018-03-20 15:47

台南嘉義規模5.2地震 手機警報竟過後5分鐘才響

2018-03-20 17:51

和牛、帝王蟹腳吃到飽 4人同行每人千元有找

2018-03-20 18:42

搶救中！金山青年活動中心沙灘疑似抹香鯨擱淺

2018-03-20 12:41

低醣飲食能餓死癌細胞？ 營養師：只會加速營養不良

2018-03-20 10:39

Angelababy巴黎女孩穿搭 和克羅伊摩蕾茲隔空撞包

2018-03-20 13:26

余光中未獲褒揚惹議 羅智成：受獎人才使獎變得有分量

2018-03-20 17:05

30歲男脊椎側彎下背痛 徒手物理治療幫他喬回來

2018-03-20 20:05

強烈大陸冷氣團來襲 今低溫11度

2018-03-21 05:01

國泰航空推心動價 台灣飛香港來回3,099元起

2018-03-20 11:15

影／金山擱淺侏儒抹香鯨 送關渡國小救援池救治

2018-03-20 17:46

逾50家自助餐推食尚Buffet月 網路訂55折起

2018-03-20 17:28

流目油是自然？有這些情況要注意

2018-03-20 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top