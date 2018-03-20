韓妝驗出重金屬 2款產品流入台灣

2018-03-20 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



韓國「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC的新痘趣避不見面舒緩遮瑕棒（左）、素描高手好飾成雙造型眉粉筆。 圖／取自愛茉莉太平洋官網 分享 facebook

韓國美妝大廠「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC）傳有十三款化粧品含重金屬「銻」，全球緊急回收，衛福部食藥署昨晚證實，引進台灣的愛茉莉太平洋旗下品牌ETUDE HOUSE也有品項中鏢，分別為「新痘趣避不見面舒緩遮瑕棒」、「素描高手好飾成雙造型眉粉筆」已下架回收，接續將持續了解鋪貨通路以及回收情形。

食藥署醫粧組科長洪國登表示，韓廠「愛茉莉太平洋」坦承十三款化粧品中含有重金屬銻後，台灣愛茉莉太平洋也馬上清查台灣進貨產品，目前確認僅ETUDE HOUSE兩款產品流入台灣，業者前天開始回收，無論批號，全數預防性下架，截至昨晚，下架數字總計為三○三支。

洪國登表示，愛茉莉太平洋於台灣多採取專櫃設點，是否有其他中盤商轉售，仍在持續了解中，由於銻是台灣化粧品禁用成分，要求業者須在兩周下架，並請台北市衛生局督導回收，屆時市面上若還有問題產品，將依照化粧品衛生管理條例，處一年以下有期徒刑，得以或科併科十五萬元以下罰金。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，銻已被證實會造成人體傷害，但並非致癌物質，銻多被用在鉛蓄電池、焊接、箔片及金屬管線，相關的工廠工人容易吸入銻而造成傷害，高濃度的銻，會傷害眼睛、肺部、腸胃道等，並會增加肺炎的機率。

顏宗海表示，若使用含銻化粧品，則是從皮膚與人體接觸，是否會造成相同傷害，並沒有相關研究，但銻是化學毒物，對人體有害，若民眾擔心銻中毒，可到醫院驗尿檢查。