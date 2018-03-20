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嘉義強震 高鐵嘉義台南區間一度暫停運轉 逐步恢復運行

2018-03-20 21:38聯合報 記者董俞佳╱即時報導

受嘉義規模5.2強震影響，高鐵嘉義至台南區間一度暫停運轉，台灣高鐵指出，於18時45分完成巡檢，確認設施、結構安全，各列車逐步恢復運行。

台灣高鐵指出，受地震影響，啟動嘉義至台南區間災害告警系統，由於系統測得最大強度達207Gals（地表加速度），為確保營運及旅客安全，嘉義至台南區間一度暫停運轉。經高鐵公司派員緊急應變，於18時45分完成巡檢，確認設施、結構安全且固定設施及土木設施之外觀及結構均不受影響後，各列車自低速逐步提速恢復運行。

高鐵公司於地震發生後，立即成立緊急應變中心，進行列車運轉調度，並派維修人員趕赴受影響區域，確認軌道、土木橋樑結構及電力設施受影響狀況，以確保列車運轉及旅客安全。同時，車站及列車亦加強對旅客廣播，說明延遲情形，並準備麵包、礦泉水供旅客取用。同時，加開一班次「台中—南港」區間的全車自由座列車，以疏運旅客。

台灣高鐵公司表示，高鐵災害告警系統（DWS）於本次地震所測得之數值達207Gals，已達最高之第三級應變標準。為確保系統安全，高鐵公司除立即依標準作業程序進行各項巡檢，以儘速恢復正常營運外，並將於今日列車收班後，針對各項設施進行詳細檢查。

高鐵列車地震

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