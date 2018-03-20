韓美妝廠愛茉莉太平洋出包 2款化妝品流台市場

2018-03-20 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



示意圖，非本文所指下架彩妝品。韓國美粧大廠「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC）爆出有13款化粧品含有重金屬「銻」，緊急進行全球性的回收。圖／ingimage 分享 facebook

韓國美粧大廠「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC）爆出有13款化粧品含有重金屬「銻」，緊急進行全球性的回收，食品藥物管理署今晚間證實，有2款含有重金屬「銻」的化粧品也流入台灣，分別為「新痘趣避不見面舒緩遮瑕棒」目前已下架241支、「素描高手好飾成雙造型眉粉筆」已下架62支，接續將持續瞭解鋪貨通路以及回收情形。

食藥署醫粧組科長洪國登表示，韓廠「愛茉莉太平洋」坦承13款化粧品中含有重金屬銻後，台灣愛茉莉太平洋也馬上清查台灣的進貨產品，目前確認僅有2款產品流入台灣，業者從昨天開始進行回收，無論是否是韓國官方發布的批號，全數採取全面預防性下架，截至今天晚間7點半為止，下架數字總計為303支。

洪國登表示，愛茉莉太平洋於台灣多採取專櫃設點，是否有其他中盤商再行轉售，仍在持續了解中，由於重金屬銻屬於台灣化粧品禁用的成分，目前已要求業者須在2周內完成下架，並委請台北市衛生局督導回收事宜，屆時市面上若還有問題產品，將可依照化粧品衛生管理條例，可處一年以下有期徒刑，得以或科併科15萬元以下的罰金。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，重金屬「銻」為化學毒物，已被證實會造成人體傷害，但並非是「致癌物質」，銻多被用在鉛蓄電池、焊接、箔片及金屬管線，相關的工廠工人很容易吸入銻，而造成人體傷害，高濃度的銻，會傷害眼睛、肺部、腸胃道等，並會增加「肺炎」的機率，另外，動物試驗中發現銻會造成心臟損傷，也會傷肝、傷腎，也可能因此導致死亡。

不過，這次事件銻是從皮膚與人體接觸，是否也會造成相同的傷害，並沒有相關的研究可以得知，但是可以知道的是銻是化學毒物，對人體有害，若民眾擔心銻中毒，可到醫院進行驗尿檢查，即可得知。

韓國美粧大廠「愛茉莉太平洋」（AMOREPACIFIC）2款含有重金屬「銻」的化粧品流入台灣「素描高手好飾成雙造型眉粉筆」已下架62支。圖／擷取自愛茉莉太平洋官網 分享 facebook