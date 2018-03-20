注意保暖 明天最低溫下探11度

2018-03-20 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



氣溫溜滑梯。氣象局指出，受強烈大陸冷氣團影響，明（20）日中部以北及東北部早晚低溫將下探11、12度，南部及花東約13至15度，請大家注意保暖。

氣象局指出，23日這波強烈大陸冷氣團逐漸減弱，清晨受到輻射冷卻的影響，中部以北及東北部低溫仍只有11至13度，南部及花東約14至16度。

24日氣溫持續回升，早晚較涼，白天溫暖舒適，日夜溫差大。