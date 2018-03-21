健康你我他／便當吃當季 新鮮便宜又健康

2018-03-21 01:48 聯合報 文／半勤（中壢市）



做便當已累積30年經歷，無形中對家人的愛，都濃縮在便當盒裡了。 圖／半勤提供 分享 facebook 做過的便當琳瑯滿目不計其數，唯一不變的原則：買當季吃當季，新鮮便宜，健康自然無虞。每天近午時分，我總是待在廚房洗手做羹湯，然後無論風雨晴寒，義不容辭騎著小ㄅㄨㄅㄨ為孩子送飯去。

孩子們吃我親手做的溫熱便當，各個長得人高馬大健健康康分別有183公分、175公分、172公分，便當串起三代情，如今孫女也成了全班同學羨慕的對象。

說穿了，我喜歡在便當裡搞玩意，家人愛吃咖哩，為了營養均衡不偏食，我常把一些特殊氣味甚至家人忌諱的食材，像胡蘿蔔、青椒、洋蔥、秋葵等都加進去，當吃得津津有味大塊朵頤時，無形中也吃進營養與健康了；也曾把菜埋在下層，把飯鋪在上層，讓吃的人邊吃邊尋寶，增添吃便當的樂趣。

或是以三色蔬拌飯為基底，以雞、豬、牛、鮮蝦和新鮮蔬菜輪替，配合當令水果及優酪乳，清爽又開胃。

簡單清淡無負擔，色彩多變是我的基本原則，搭配台灣一年四季豐富的物產，採「量少變化多」的方式，層層疊疊的鋪陳，如圖底層以三色蔬拌飯，上層鋪菜，令人食欲大增，便當總是被吃得精光。

除了菜色的變化外，為了勾起食欲，經常改變盛裝器皿的造型及材質，也是我的法寶之一，做便當已累積30年經歷，無形中對家人的愛，都濃縮在便當盒裡了。