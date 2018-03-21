13歲童染流感 嚴重抽搐到住院

2018-03-21 01:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



衛福部疾管署公布上周流感就醫人次逾10.2萬，新增25例重症個案，最小僅13歲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛福部疾管署公布，上周流感就醫人次逾10.2萬，審查新增25例重症個案，最小僅13歲。

國內流感仍處流行期，疾管署提醒冷氣團來襲，有類流感等呼吸道症狀的民眾可配戴口罩，減少出入公共場所，降低流感傳播機會。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，這名13歲女童，家住南部，無慢性疾病，也沒有接種本季流感疫苗，初期有發燒等類似感冒症狀，之後因嚴重抽搐入院，出現流感病毒侵犯引起的神經學症狀，住院10天才康復出院。

吳佩圜說，流感病毒較容易併發的重症，包含肺炎、腦炎或腦膜炎等，但當病毒引起敗血症或全身性問題時，也有可能影響意識表現，學童和青少年同屬流感重症高風險群，在校園與同儕相處時間長、接觸頻繁，如班級中有人得流感，較易群聚感染。

疾管署統計，3月11日至17日全國類流感門、急診就診共10萬2677人次，近4周檢出40起流感群聚事件，以校園27起占67.5%最多，統計本流感季已累計635例流感併發重症病例，其中99例死亡；確定及死亡病例感染型別以B型為多，皆占8成。

疾管署副署長莊人祥表示，流感疫情目前仍處流行期，冷氣團影響氣溫變化大，疫情可能再出現波動。提醒民眾，尤其是65歲以上成人、嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等高危險群留意自身健康，如有類流感症狀可至鄰近公費流感抗病毒藥劑合約院所就醫。