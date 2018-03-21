乾癢、龜裂 老人護膚試試橄欖油

2018-03-21 01:54 聯合報 洪彩鑾／國軍桃園總醫院前督導長



老年人皮膚乾癢，除了基本保養，可試試進階版的橄欖油。 圖／新北社會局提供 分享 facebook

在醫院工作21年，看到很多病人，長期因為處於空調除濕環境或疏於保養，造成皮膚乾燥，腳跟處嚴重龜裂，有些年紀大的患者，寒冷冬天甚至未穿襪子保暖，血液循環不良，下肢膚色變得黑乾，看了都難受。

住院是體力和精神的長期抗戰，很多家屬遇到行動不便的病人，都不敢輕易碰觸移動或翻身，亦不知病人需要身體清潔，皮膚受壓迫形成壓瘡，有些家屬甚至因患者散發難聞氣味，影響照顧的意願。

多年前家裡長輩住院，偶有失禁情況，每次我去探視時，一定會拋開形象換上短褲拖鞋，和看護將他們扶到浴室坐馬桶上，雙腳踩臉盆溫熱水中浸泡，軟化角質後將腳皮搓乾淨，如果此時長輩可以排便更好，再把握機會洗頭、洗臉和洗澡，只要請他們頭朝下閉眼，用蓮蓬頭溫水，就可直接由上而下沖洗乾淨，對行動不便的人而言，坐在馬桶上全身清潔，相對安全又方便，照顧的人也更省力。

結束時拿毛巾從頭到腳擦乾，趁身體還殘留些許濕氣，根據個人經驗，便宜又好用的extra virgin初榨橄欖油，因為含有維他命E親膚性佳，非常適合用於保養肌膚，只要和等量的妮維雅深層乳液搓勻，大方地從頭擦到腳，很快被吸收又不油膩，再穿衣套襪馬上神清氣爽，皮膚不再乾燥，泡腳後循環變好，再補充足夠的水分。

真正無法離床的病人， 請記得幫忙翻身擦澡，或用溫熱毛巾按摩後，再擦上這種橄欖油乳液，皮膚乾癢的問題，就可迎刃而解。

一般人或家有老年人，有皮膚乾癢問題，除了上述基本保養，進階版可在初榨橄欖油中，放入曬乾三天的迷迭香枝條，浸泡二個月濾出再加些迷迭香精油，淡斑、淡細紋有出奇效果，您也可以試試看喔。