小鹿亂撞 男大生竟心房顫動

2018-03-21 01:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／專題報導



心房顫動常發生在老年人，但也有年輕人病例。 圖／本報資料照片 分享 facebook

分享 facebook 20歲男大生最近覺得心頭「小鹿亂撞」，且頻率增加，就醫確診是心房顫動，接受電燒手術後改善許多。醫師表示，心房顫動雖常發生在老年人，但年輕人也可能發生，若輕忽不治療，未來中風機會是一般人3到4倍。

台北榮總心臟內科主治醫師趙子凡表示，心房顫動是心臟肌肉的「電路系統」訊號異常，電流混亂通過心臟，就會引發不規則心跳，常見症狀就是「心慌慌」，或頭暈、胸悶、喘等。

好發65歲以上長者

林口長庚醫院副院長、心臟內科教授溫明賢表示，心房顫動是多因子造成，若患者有高血壓、糖尿病、冠心症等，發生機會更高，尤其好發65歲以上長者，盛行率約4%，每增長10歲發生率就更高，以女性居多。

但年輕人也可能有心房顫動。收治上述大學生案例的趙子凡說，男大生接受學校體檢後，校方建議就醫，才確診是心房顫動，因個案平時沒症狀，確診時覺得很意外。

溫明賢說，心房顫動對心臟而言，就像開車遇到「頓一下、頓一下」的狀況，當心跳忽快忽慢，血液可能循環得太慢或停滯，就可能凝固成血塊，當血塊順著血管流到腦部血管，就很可能造成堵塞，演變為腦中風。

三分之一以上患者沒症狀

趙子凡指出，心房顫動者比一般人的中風機會高3到4倍，可接受抗凝血藥物治療，新的口服抗凝血藥約可降低6成中風機會。心房顫動應及早發現治療，心電圖檢查雖可初步發現，但病程有輕有重，約三分之一至三分之二的患者無症狀。

溫明賢也說，除非病人剛好接受健康檢查，且檢查項目中有心電圖，又剛好在檢查時症狀發作，才可能發現心房顫動，否則多數人有病不自知。趙子凡說，現在可把心電圖偵測延長到24小時，只要把機器帶回家，隔天回診再判讀。

戒菸限酒 有助預防

趙子凡說，為了揪出潛在病人，及早介入治療防中風，台北榮總日前在社區藥局，利用血壓計與脈搏偵測，進行一萬名65歲以上老人的心房顫動篩檢，共發現有531名患者，其中471人過去沒被診斷。

趙子凡表示，血壓計與脈搏偵測雖無法取代醫療心電圖，但數據變化是一項警訊。治療上，抗凝血藥物可預防併發症，但年輕人可考慮接受電燒術，其效果比老年人優，建議應與醫師討論最適合的治療策略。

趙子凡建議，民眾平時沒事就可摸摸自己的脈搏，當每天摸，一出現異樣心跳或速度，很快就能警覺。抽菸、飲酒過量均是心房顫動危險因子，戒菸限酒也有助預防。