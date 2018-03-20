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與高齡失智長輩出遊防走失　專家提供15點旅遊筆記

2018-03-20 20:11聯合報 記者黃安琪╱即時報導

根據統計，全台失智症人口逾27萬人，不少失智長輩和家人渴望出遊，卻又擔心迷路走失。鼓勵患者出遊延緩退化，台灣失智症協會提出「陪伴失智者旅遊須知」，希望觀光業者能發展失智友善旅遊，由政府祭出獎勵措施，改善現階段遊覽車上下車等無障礙設施，促進高齡友善旅遊。

照顧因多次小中風而罹患血管性失智症的丈夫12年，方美珠去年從照顧者畢業。她回憶，以前獨自帶丈夫出遊從如廁、行動到大小事一手包辦，卻也手忙腳亂，不少家庭更因長輩異樣的舉動而被同行團員、領隊孤立；但與其他患者家屬同遊，更多的同理心、包容心能互相幫助。

為讓照顧者稍加喘息留下美好回憶，方美珠自2014年開始，主動和失智症協會開辦的瑞智互助家庭合作，與其他家屬籌辦旅遊活動，找旅行社合作等，從半天、1日到2日的過夜旅遊到台南搭竹筏賞美景、至花東賞油菜花，逐漸累積陪伴失智長者旅遊的經驗，包括出遊前準備、預防走失策略等，也發現丈夫每次旅遊後更加開心、有活力。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉說，曾有一次旅遊，當大家抵達園區後，一名失智長輩走著走著，就不小心從園區大門口走出去，大家遍尋不著，趕緊拿著手機中的長輩照片請警察協尋，幸好過了2小時候幸運找到，長輩平安回來。

幫助超過100個失智家庭出遊，湯麗玉說，協會不斷加強預防長輩走失的策略，如所有團員穿相同制服方便辨識、替長輩配帶愛心手鍊、愛心布標，以及衛星定位器等降低走失風險；出發前幫每一名長輩拍照存在手機裡，有助長輩走失時能立即協尋，也與旅遊園區入口警衛特別叮嚀注意等。

方美珠也說，失智長輩每到黃昏情緒變得不穩，吵著要回家，紛紛出現「日落症候群」，太晚抵達飯店會讓長輩混亂，認為「這裡不是我家」而情緒激動，建議別太晚抵達飯店，行程安排要彈性，讓長輩有時間休息，安排住有電梯、無障礙設施的飯店，夜晚留廁所燈做為照明，防止長輩跌倒。

台灣失智症協會理事長賴德仁說，社會參與能延緩失智長輩退化，也讓照顧者紓壓獲得喘息。但現階段遊覽車在上下車必須走樓梯，不便之處也讓不少中重度失智者無法參與出遊，建議政府祭出獎勵措施，鼓勵觀光業與遊覽車業者提供完善的失智友善旅遊，園區景點應設置獨立於男、女廁之外的無障礙廁所等。

●陪伴失智者旅遊須知

1.找可靠且友善的旅行社，包含友善領隊、導遊、司機，預先了解失智者家庭需求

2.行程安排彈性，不趕行程

3.選擇具無障礙環境設施的地點，盡量定點旅遊

4.如過夜最好天黑前抵達飯店，減少黃昏症候群困擾

5.出遊時照顧者相互協助，如10人一組同桌同車次方便照應

6.遊覽車有清楚標示避免上錯車

7.穿著制服或統一顏色減少脫隊機會

8.準備愛心手鍊和布標、GPS衛星定位器降低走失風險

9.讓每一景點門口工作人員了解失智者狀況，提供協助

10.出遊當天視失智者身心狀況決定是否出席，不勉強

11.安排有電梯、無障礙設施的飯店

12.夜晚留廁所燈作為照明，防止長者跌倒

13.讓長者先睡，避免照顧者睡著後長輩自行外出

14.讓旅館服務台了解失智者狀況提供協助

15.台鐵車廂安排同車廂或鄰近車廂方便照應

資料來源／台灣失智症協會

台灣失智症協會理事長賴德仁談失智友善旅遊對失智者家庭的益處。 圖／台灣失智症協...
台灣失智症協會理事長賴德仁談失智友善旅遊對失智者家庭的益處。 圖／台灣失智症協會提供
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失智者上下遊覽車的不便。 圖／台灣失智症協會提供
失智者上下遊覽車的不便。 圖／台灣失智症協會提供
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