30歲男脊椎側彎下背痛 徒手物理治療幫他喬回來

2018-03-20 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一名30歲職業軍人因長年久坐、久站，最近下背痠痛就醫，X光檢查發現有腰椎第1至5節有20度脊椎側彎，屬輕至中度，且已引發椎間盤突出；經3次徒手物理治療，脊椎側彎明顯「回正」，疼痛也緩解。

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師楊書念表示，脊椎側彎在40度以下的患者多採保守治療，在沒有骨質疏鬆或其他脊椎疾病前提下，可藉由徒手物理治療，將每一節側彎脊椎排列矯正，病患腰椎原本向右側彎，接受為期1個月、3次腰部徒手治療後，第1至4節變直，腰痛也緩解。

楊書念說，脊椎側彎有8成屬原發性，多在青少年時期發病，比率為2到4%，主要因青少年發育期骨骼生長速度極快，如果長期姿勢不良又缺乏適當運動，可能引發脊椎快速且大幅度側彎。若不盡早治療將逐漸惡化，造成椎間盤突出、脊椎退化及神經壓迫等。

楊書念提醒，家長可觀察孩子生長期間若出現高低肩、肩胛骨不對稱、腰部高度不一等現象，就要注意脊椎側彎可能性；成人若有久坐久站、負重或姿勢不良，合併長期背痛、胸悶及麻痛無力，也應盡早就醫，以免錯過治療黃金期。