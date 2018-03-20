75歲翁中風後嗆咳轉肺炎 肺部X光全白了

2018-03-20 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一名75歲老翁去年中風後僅右側肢體較無力，因生活尚能自理，吃東西嗆咳也不以為意；年初他二度中風入院，卻開始發燒、呼吸困難，照胸部X光發現肺部整片呈白色，已是吸入性肺炎。醫師表示，國內十大死因中，肺炎已擠下腦中風居第三位，其中吸入性肺炎導致的死亡更不容忽視。

高雄市立小港醫院團隊針對吞嚥障礙患者設計「安全進食」六步驟，包括進食時應坐姿挺直90度、小湯匙餵入健側（未中風側）、每吞一次就清喉嚨、餐後坐30分鐘等，減少嗆咳機會。經積極推廣，該院住院患者發生吸入性肺炎比例已從10%降至1%，更創下10個月0病例紀錄。

小港醫院神經內科主任陳俊鴻表示，臨床上發現不少看護或病患家屬，在幫插鼻胃管的老人家灌食時竟採躺姿，或餵完飯後就直接讓病患躺下，都可能增加牛奶或食物殘渣進入肺部、引發吸入性肺炎風險，比起因感染導致的肺炎，正確進食習慣更能防範吸入性肺炎的致命風險。