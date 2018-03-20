影／抗癌女孩「菲比」尋常 美聲唱出生命樂章

2018-03-20 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



「我不是一個機率，我是菲比，要活出獨一無二的人生。」抗癌鬥士柯菲比，一個20歲的美麗女孩，3月6日畫下人生句點。菲比在13歲時罹患骨肉癌，長達7年時間都在與病魔對抗。菲比過世的前3天，她在臉書上寫下：「不管是生是死，主愛永不變，笑容也要不變。」勇敢的菲比，留給大家最深的印象就是她那抹純潔、天使般的微笑。

菲比擁有天籟的歌聲，也彈著一手好琴，截肢後的她，努力寫歌傳達充滿對生命無盡的盼望，讓自己坦然無懼地走下去。

2017年9月，菲比開始錄製唱片，希望透過自己的音樂和歌聲，幫助更多癌症病童。

菲比是一個勇敢的女孩。紀錄片導演周世倫說，認識菲比，真的是神的巧妙安排。他在偶然機會下，聽到菲比輕盈、柔軟的歌聲，吟唱著對主的頌讚與感恩，「好聽極了」。

隨後，周世倫知道菲比希望能將自創曲「更高之地」透過更多的場合，唱給更多的人聽，因此他打電話給「希望兒童合唱團」，希望能由這台灣最美麗的聲音來與菲比合唱。執行長蔡義芳老師聽完菲比的故事一口氣就答應了，指揮吳聖穎老師也很快地將「更高之地」改編為四部合唱曲。

然而，表演前夕，菲比骨肉癌復發，擴散嚴重，但是他沒有畏懼病魔，也沒有放棄自己對生命的熱愛。菲比在今年1月勇敢接受了成功率低於20%的手術，手術成功後，菲比在病房裡恢復中，無法出席演唱會，周世倫決定用直播的方式，讓菲比一同參與。

菲比也在病房內看直播，還留言：「我正在看，謝謝你們！」、「雖然沒辦法到現場，但我透過直播聽見了這動人的合唱。願主帶領我到更高之地！謝謝你們。」

回顧菲比的短暫生命，2011年，那年她13歲，因得了骨肉癌，接受截肢手術防止癌細胞擴散，成為「獨臂女孩」。去年，癌細胞轉移到心肺，醫生宣告她的壽命可能只剩6個月，只能選擇風險極高、成功率約僅2至3成的「開心手術」延長生命。菲比今年1月決定接受「開心」手術，切除心臟裡的腫瘤。

「每一次的呼吸就像溺水一樣。」菲比在離世前不久，曾這樣形容她病痛的感受。

在菲比離世前兩天，她與男友力恩在病房內完成訂婚儀式。菲比是個帶著氧氣罩的新娘。力恩將帶著菲比的一部分骨灰回到希臘，灑在蔚藍的愛情海中。

菲比的姊姊說，菲比的故事沒有結束，從她美好的生命所活出的超越價值，依然在她的詩歌和隻字片語中不斷閃耀。菲比是一名生命鬥士，她的勇敢感動了所有人。菲比的經歷對我們而言是一種啟發，也將永遠在我們心中占有一席之地。謝謝大家在菲比困難時給予支持，菲比離開時沒有痛苦，是無懼且快樂的。

柯菲比。圖／菲比親友提供 分享 facebook

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