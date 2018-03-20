網紅新去處！7-11特色店掀話題 這3間打卡新寵！

2018-03-20 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



台中億承門市以積木為特色。圖／7-ELEVEN提供 分享 facebook

7-ELEVEN特色店蔚為風潮，風格多元以創意設計營造超商美學，像是彩色貨櫃屋、積木或櫻花風格等，成為不少民眾朝聖的地點，近來又以新開幕的新竹內灣貨櫃屋、台中積木門市、南投城堡門市最受歡迎。

7-ELEVEN，截至目前為止，展店已深入全台333個鄉鎮，店數達5,242店，並且持續擴大面積，其中30坪以上門市占7成，40坪以上達3成，特色店則有831間，常成為網路民眾打卡分享的話題。

像是最近頗受歡迎的「新竹騰達門市」，位於內灣以工業風格結合櫻花為門市主題設計，外觀是色彩繽紛的工業風貨櫃屋，門市則以大型深咖色貨櫃屋帶出品牌質感，屋頂陳列著店長的改裝金龜車，粉紅色搭配可愛OPEN!家族，非常吸睛，門市內外也運用多株人造櫻花樹，讓顧客可不分季節，隨處見到盛開的浪漫櫻花。

「台中億承門市」則是加盟主熱愛蒐藏積木，門市設計與總部討論，便以積木為主題發想，門市外牆以彩色積木堆疊，店內的座位區旁，也設計一片繽紛的積木造型牆面，搭配可愛的積木造型狗狗、貓咪和小房子，充滿濃濃的童趣氛圍。

於2017年12月全新開幕的「南投城堡門市」，用餐區結合音樂城堡商場元素設計，以音符、城堡圍繞，彷彿進入山中城堡，位處全台最高的空中景觀步道入口處，是踏青前的最佳補給站。

7-ELEVEN成功吸引人潮，帶入錢潮，預計今年底特色店將突破1,150店，也會更聚焦40坪以上大店格發展。另外，同步增加兒童閱覽室、未來形象店，打造差異化特色。

騰達門市位於新竹內灣，屋頂陳列著店長的改裝金龜車。圖／7-ELEVEN提供 分享 facebook

騰達門市運用多株人造櫻花樹點綴門市風采。圖／7-ELEVEN提供 分享 facebook

南投城堡門市。圖／7-ELEVEN提供 分享 facebook