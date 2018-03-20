影／鼓勵提前返鄉掃墓 清明前兩周例假日國道費率8折

2018-03-20 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳慧文 ╱即時報導



今年清明節有五天連假，是歷年清明假期天數最多的，交通部預估國道交通量將在4月4日、4月7日及4月5日達到最高峰。為鼓勵民眾提前返鄉掃墓，避免掃墓車潮過度集中清明假期，清明前兩周例假日：3月24日、25日、4月1日3天，國道費率8折收費。另外，4月4日至8日，每日0-5時暫停收費。