影／鼓勵提前返鄉掃墓 清明前兩周例假日國道費率8折

相關新聞
嘉義大埔地震 規模5.22018-03-20 17:43
余光中未獲褒揚惹議 羅智成：受獎人才使獎變得有分量2018-03-20 17:05
流目油是自然？有這些情況要注意2018-03-20 17:53
超商取貨件數狂飆 到7-11可「自助取件」更快速！2018-03-20 17:03
影／抗癌女孩「菲比」尋常 美聲唱出生命樂章2018-03-20 18:33
你給或不給 我都不想要！他們與總統褒揚令的情仇2018-03-20 18:28
網紅新去處！7-11特色店掀話題 這3間打卡新寵！2018-03-20 18:17
兩廳院阿特銀行開幕 文化卡的試溫前行2018-03-20 18:05
嘉義5.2地震 台鐵派員巡查2018-03-20 18:04
台南嘉義規模5.2地震 手機警報竟過後5分鐘才響2018-03-20 17:51
雞腿是白肉還是紅肉？營養師解惑2018-03-20 17:39
地牛翻身 嘉義大埔規模5.2地震2018-03-20 17:38
清明商機！網拍賣家推專業掃墓人 代客割草、整理墓園2018-03-20 16:23
78歲老婦罹肺腺癌 胸腔鏡手術一周復元出院2018-03-20 16:20
2018泰國曼谷國際書展29日開幕 臺灣館盛大展出2018-03-20 16:19
孫越膽結石住院近兩周 董氏基金會：病情暫獲控制2018-03-20 15:57
分散掃墓時間 3月24、25、4月1日國道8折2018-03-20 15:54
超人氣刮刮樂「麻將」 新品上市2018-03-20 15:49
高鐵：列車Wi-Fi不會斷訊2018-03-20 15:47
北台8縣市將共推校園營養午餐 使用在地特色食材2018-03-20 15:15
13歲女童染流感全身抽搐 上周就醫破10.2萬人次2018-03-20 15:09
忽略心房顫動危機 醫師中風失語2018-03-20 14:52
福衛七號發射前 太空中心先出輕小說預告2018-03-20 14:38
補充保費繳了300萬 包租公連5年冠軍2018-03-20 14:36
從小在這戀愛 鄭麗君樂見龍山寺成國定古蹟2018-03-20 14:34
對流旺盛！彰化下冰雹 要防大雨和雷電2018-03-20 14:18
天然A尚好 雲林高品質榻榻米打進歐美巿場2018-03-20 13:27
台鐵清明連假逾期未取車票 本周四上午重新釋出2018-03-20 13:21
壯男擔心罹癌 亂吃網路偏方草藥傷了腎2018-03-20 13:18
花蓮港營運量銳減 靠觀光吸引國際郵輪2018-03-20 13:07
雙北1280交通票值得嗎？ 網紅阿倫告訴你日本怎麼做2018-03-20 12:23
高鐵清明疏運再加開9班次 周四凌晨搶票2018-03-20 12:03
UBike轉乘優惠4月啟動 第一億人次送萬元卡2018-03-20 11:59
不再去中！ 文化部將清建市定古蹟升格國定古蹟2018-03-20 11:38
從小在這戀愛長大 鄭麗君將升格市定古蹟龍山寺2018-03-20 11:31
輕忽心房顫動危機 醫師中風失語半癱2018-03-20 11:31
1280吃到飽月票害捷運倒閉？ 網紅囧星人指出關鍵2018-03-20 11:30
南部下雨了！ 水利署：4月底前應可避免二階限水2018-03-20 10:56
北市三處量販店室內空品超標 要限期改善2018-03-20 10:47
熱門文章
1280吃到飽月票害捷運倒閉？ 網紅囧星人指出關鍵2018-03-20 11:30
影／尼斯湖水怪是你？ 美國海邊發現詭異生物屍體2018-03-20 14:25
嘉義大埔地震 規模5.22018-03-20 17:43
全台今起急凍！北部下探11度 玉山降雪估下到明晨2018-03-20 08:37
居家用藥連番漲！萬金油、正露丸都入列 漲幅最高60元2018-03-19 21:42
吳德榮：上午中部以北雨勢較大 冷到周五晨2018-03-20 06:14
地牛翻身 嘉義大埔規模5.2地震2018-03-20 17:38
別忘厚外套！冷氣團來襲 今天越晚越冷2018-03-20 04:57
雲林以北及南投大雨特報！各地氣溫下降2018-03-20 09:13
曾之喬戴浪琴新表 「精準」演繹帥氣風格2018-03-19 19:38
今日星座運勢／金牛 多休息與做善事 保持低調2018-03-20 00:00
如何吸引數位化人才 台灣CEO認為不是薪水是這個2018-03-20 06:02
鋒面通過留意雷雨 台南高雄大雨特報2018-03-20 07:20
生活趣聞／垃圾食物狂2018-03-20 06:00
女子愛吃／辻利茶舖質感改裝 台灣獨賣「抹茶貝果」2018-03-19 23:00
米其林反指標？網友最愛星級餐廳 三星、二星竟吊車尾2018-03-20 16:28
光靠吃鈣片預防骨鬆？ 國健署：還不夠！2018-03-19 20:12
輕忽心房顫動危機 醫師中風失語半癱2018-03-20 11:31
北市包租公補充保費年繳298萬元 蟬聯貢獻王五連霸2018-03-20 10:23
李偉文：若想維繫婚姻 老夫老妻千萬不要溝通！2018-03-20 17:12
星巴克第二波櫻花季 星冰樂、隨行杯明登場2018-03-19 23:36
天然A尚好 雲林高品質榻榻米打進歐美巿場2018-03-20 13:27
13歲女童染流感全身抽搐 上周就醫破10.2萬人次2018-03-20 15:09
詩魔洛夫殞落 羅智成嘆：還來不及回他信2018-03-20 00:17
剖腹生產後要躺床？錯了！新觀念不是這樣2018-03-19 20:14
「因為風的緣故」 詩魔洛夫寫給妻子的第一首情詩2018-03-20 04:04
不再去中！ 文化部將清建市定古蹟升格國定古蹟2018-03-20 11:38
擴大編制！日航再來台徵空服員 4月27日截止報名2018-03-20 14:08
居家用藥連番漲 民眾荷包恐失血2018-03-19 21:19
電影／我的希臘假期 少年渴望的美好家園2018-03-20 06:00
超商取貨件數狂飆 到7-11可「自助取件」更快速！2018-03-20 17:03
對流旺盛！彰化下冰雹 要防大雨和雷電2018-03-20 14:18
RAW摘台北米其林一星 名廚江振誠為何缺席領獎？2018-03-20 14:19
台鐵清明連假逾期未取車票 本周四上午重新釋出2018-03-20 13:21
雞腿是白肉還是紅肉？營養師解惑2018-03-20 17:39
雙北1280交通票值得嗎？ 網紅阿倫告訴你日本怎麼做2018-03-20 12:23
性別歧視？女工程師加薪較少 主管：男生要養家2018-03-20 17:40
低醣飲食能餓死癌細胞？ 營養師：只會加速營養不良2018-03-20 10:39
搶救中！金山青年活動中心沙灘疑似抹香鯨擱淺2018-03-20 12:41
余光中未獲褒揚惹議 羅智成：受獎人才使獎變得有分量2018-03-20 17:05
留言