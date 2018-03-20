流目油是自然？有這些情況要注意

2018-03-20 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台語說的「流目油」是自然嗎？醫師表示，眼睛正常分泌的涙液，在眼睛發炎時，分泌物混合著淚水，會讓淚水變得濃稠，看起來好像是「目油」，而非清徹的淚液，如果經常這樣，代表眼睛可能有慢性的發炎，嚴重時眼周附近還會有眼屎，應即早就醫，平日以眼藥水及溫敷眼周的方式來保養。

而俗語說，老人有三壞，其中一項是哈氣流目屎，指老人體力不佳，容易感到疲倦想睡，這樣也是正常的嗎？

台南市一名67歲的婦人，最近一年來眼睛經常流淚不止，一、兩分鐘就要擦一次，否則就會「淚流滿面」，經前往診所就醫，效果不佳，後來左眼的眼頭下方，長出一個紅色的腫塊，就醫才發現是淚管阻塞，長期發炎引發蜂窩性組織炎，醫師表示，如果不盡早處理，細菌可能會跑到腦部，引發嚴重的腦膜炎就麻煩。

奇美醫院眼科部醫師李伯佑表示，老人因為退化，淚管容易阻塞，造成眼睛總是濕濕的感覺，阻塞如果輕微，可以利用類似像心導管放置支架的方式，把淚管撐開，但如果嚴重，就要裝設人工淚管，導引淚液。

像是上述的病例，情況已經非常嚴重，必須開刀裝人工淚管，傳統是從皮膚開刀，可能會流下疤痕，奇美引進新式的內視鏡方式，從鼻孔進去開刀，外表不留疤，同時恢復快。

而年輕人也有可能因為外傷或是腫瘤，阻塞淚管，造成淚眼汪汪，要特別注意。

還有打哈欠為什麼會流眼淚，李伯佑表示，因為打哈欠時眼經與鼻子之間的鼻淚管會暫時關閉，造成眼睛的涙液無法經由鼻淚管排到下方，才會從眼睛溢出來。

奇美醫院眼科部醫師李伯佑提醒大家注意淚眼汪汪的問題。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

淚管阻塞有可能會讓你淚眼汪汪。記者修瑞瑩／翻攝 分享 facebook