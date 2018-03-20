台南嘉義規模5.2地震 手機警報竟過後5分鐘才響

2018-03-20 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南與嘉義交界附近，傍晚5點22分時發生規模5.2地震，台南市區相當有感，而嘉義縣大埔及台南市的楠西震度達到5級。

氣象局表示，震央位在嘉義縣大埔鄉，深度17.9公里，除了上述兩度震度5級，嘉義市區4級、高雄市桃源也4級，而台南市區3級。台南市區裡的大樓高層民眾都非常有感。

而透過手機發送的地震警報，台南市區民眾在5點27分才收到，早已震完，氣象局南區氣象中心解釋，應該是距離地震位置太近，才會晚收到訊息。