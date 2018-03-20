雞腿是白肉還是紅肉？營養師解惑

2018-03-20 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



雞肉烹煮後，雞腿較紅，雞胸肉較白，不少人認為雞腿肉是紅肉，雞胸肉才是白肉。圖／姊弟煮廚 分享 facebook

世界衛生組織將紅肉列為2A級致癌物，使許多人吃肉時優先選擇白肉。因雞腿肉烹煮後顏色較紅，有網友誤認是紅肉不敢吃。營養師表示，雖雞腿比起雞胸的肌紅蛋白量較多，但仍被歸類為白肉，民眾若對減少飽和脂肪酸攝取斤斤計較，可考慮選擇雞胸肉。

許多營養師將「四隻腳動物」歸類為紅肉，包括豬肉、羊肉、牛肉、馬肉、鹿肉等；「二隻腳動物」或海鮮歸類為白肉，包括雞肉、鴨肉、鵝肉、魚肉等。

世界衛生組織2015年發表報告，提到多吃紅肉與各國大腸直腸癌人口逐年增加有很大的關係，因此將紅肉列為2A級致癌物。

振興醫院營養師涂蒂雅表示，只要是肉類都含有脂肪，但紅肉比白肉的脂肪含量高。過去有不少觀察性研究發現，紅肉吃較多的人，脂肪含量攝取也多，致癌比率高，才使得紅肉被世界衛生組織點名。另紅肉的飽和脂肪量較高，也易增加心血管疾病風險。

不過，紅肉與白肉到底怎麼分？涂蒂雅解釋，紅白肉是以肉內的肌紅蛋白比例多寡畫分，不過目前沒特別定義含量比例，是以相對性含量區分。肌紅蛋白是一種存在肌肉內的蛋白質，負責運送體內氧氣。

涂蒂雅說，肌紅蛋白較多的肉類，烹煮後的肉色較紅，反之肉色較白，所以有些人直接目視顏色，將肉類區分紅肉或白肉。但這樣區分不夠準確，例如鮭魚煮熟後也會變紅，但那是類胡蘿蔔素的顏色，鮭魚依然歸類於白肉。

由於雞肉烹煮後，雞腿較紅，雞胸肉較白，有不少人認為雞腿肉是紅肉，雞胸肉才是白肉。涂蒂雅表示，雞腿肉的肌紅蛋白量確實比雞胸肉來得多，但以致癌性觀點，她還是會把雞腿肉歸類於白肉。

「但飲食應是均衡，而且具變化性。」涂蒂雅說，她不認為吃紅肉一定不好，吃白肉會比較好，例如紅肉的含鐵量比白肉多，要補鐵的民眾，就可以選吃紅肉。

涂蒂雅建議，民眾應按衛福部公布的新營養指南，依六大類食物之中的「豆魚蛋肉」類排序來攝取蛋白質；若是吃素者，千萬別忘了多吃豆製品補充蛋白質。

想增肌減脂的民眾，習慣運動後補充蛋白質。涂蒂雅說，依國人飲食習慣，三餐已攝取不少油脂，建議也可依新飲食指南的順序吃，如豆漿、茶葉蛋、水煮雞肉，油脂均較紅肉少，才不會又吃進太多油，把消耗掉的熱量又補回去了。

其實，不只是紅白肉傻傻分不清，有民眾也搞不清楚哪些食物是蔬菜或澱粉。營養師趙函穎表示，一名想減肥的女性，以為馬鈴薯是蔬菜，每天吃10顆小馬鈴薯，結果一個月下來肥3公斤。因馬鈴薯是澱粉，吃10顆等於吃下5碗飯。

此外，也常被誤認為蔬菜的澱粉類食物，還有南瓜、玉米、地瓜、牛蒡、山藥、栗子、菱角、皇帝豆、紅豆、綠豆等。趙函穎解釋，前述食物在農產品分類上，確實就是「根莖類蔬菜」，但營養學分類是澱粉。

趙函穎說，想減肥的人，或是有糖尿病或腎病患者，都應先認識食物營養分類，不然吃了一個號稱健康的便當，裡面除了米飯之外，還放地瓜、南瓜，這些都是澱粉，真正的蔬菜反而量很少，無法減少熱量攝取。

也因為生活中容易吃下不少澱粉，趙函穎建議，民眾平時應減少精緻澱粉攝取，有任何食物營養分類不懂，都可先向營養師諮詢。

●常令人搞不清楚的食物分類

1.紅肉：豬肉、羊肉、牛肉、馬肉、鹿肉等。

2.白肉：雞肉、火雞肉、鴨肉、鵝肉、魚肉、海鮮類等。

3.澱粉：馬鈴薯、南瓜、玉米、地瓜、牛蒡、山藥、栗子、菱角、皇帝豆、紅豆、綠豆。

資料來源／涂蒂雅、趙函穎營養師