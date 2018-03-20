親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

雞腿是白肉還是紅肉？營養師解惑

2018-03-20 17:39聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

雞肉烹煮後，雞腿較紅，雞胸肉較白，不少人認為雞腿肉是紅肉，雞胸肉才是白肉。圖／姊...
雞肉烹煮後，雞腿較紅，雞胸肉較白，不少人認為雞腿肉是紅肉，雞胸肉才是白肉。圖／姊弟煮廚
分享

世界衛生組織將紅肉列為2A級致癌物，使許多人吃肉時優先選擇白肉。因雞腿肉烹煮後顏色較紅，有網友誤認是紅肉不敢吃。營養師表示，雖雞腿比起雞胸的肌紅蛋白量較多，但仍被歸類為白肉，民眾若對減少飽和脂肪酸攝取斤斤計較，可考慮選擇雞胸肉。

許多營養師將「四隻腳動物」歸類為紅肉，包括豬肉、羊肉、牛肉、馬肉、鹿肉等；「二隻腳動物」或海鮮歸類為白肉，包括雞肉、鴨肉、鵝肉、魚肉等。

世界衛生組織2015年發表報告，提到多吃紅肉與各國大腸直腸癌人口逐年增加有很大的關係，因此將紅肉列為2A級致癌物。

振興醫院營養師涂蒂雅表示，只要是肉類都含有脂肪，但紅肉比白肉的脂肪含量高。過去有不少觀察性研究發現，紅肉吃較多的人，脂肪含量攝取也多，致癌比率高，才使得紅肉被世界衛生組織點名。另紅肉的飽和脂肪量較高，也易增加心血管疾病風險。

不過，紅肉與白肉到底怎麼分？涂蒂雅解釋，紅白肉是以肉內的肌紅蛋白比例多寡畫分，不過目前沒特別定義含量比例，是以相對性含量區分。肌紅蛋白是一種存在肌肉內的蛋白質，負責運送體內氧氣。

涂蒂雅說，肌紅蛋白較多的肉類，烹煮後的肉色較紅，反之肉色較白，所以有些人直接目視顏色，將肉類區分紅肉或白肉。但這樣區分不夠準確，例如鮭魚煮熟後也會變紅，但那是類胡蘿蔔素的顏色，鮭魚依然歸類於白肉。

由於雞肉烹煮後，雞腿較紅，雞胸肉較白，有不少人認為雞腿肉是紅肉，雞胸肉才是白肉。涂蒂雅表示，雞腿肉的肌紅蛋白量確實比雞胸肉來得多，但以致癌性觀點，她還是會把雞腿肉歸類於白肉。

「但飲食應是均衡，而且具變化性。」涂蒂雅說，她不認為吃紅肉一定不好，吃白肉會比較好，例如紅肉的含鐵量比白肉多，要補鐵的民眾，就可以選吃紅肉。

涂蒂雅建議，民眾應按衛福部公布的新營養指南，依六大類食物之中的「豆魚蛋肉」類排序來攝取蛋白質；若是吃素者，千萬別忘了多吃豆製品補充蛋白質。

想增肌減脂的民眾，習慣運動後補充蛋白質。涂蒂雅說，依國人飲食習慣，三餐已攝取不少油脂，建議也可依新飲食指南的順序吃，如豆漿、茶葉蛋、水煮雞肉，油脂均較紅肉少，才不會又吃進太多油，把消耗掉的熱量又補回去了。

其實，不只是紅白肉傻傻分不清，有民眾也搞不清楚哪些食物是蔬菜或澱粉。營養師趙函穎表示，一名想減肥的女性，以為馬鈴薯是蔬菜，每天吃10顆小馬鈴薯，結果一個月下來肥3公斤。因馬鈴薯是澱粉，吃10顆等於吃下5碗飯。

此外，也常被誤認為蔬菜的澱粉類食物，還有南瓜、玉米、地瓜、牛蒡、山藥、栗子、菱角、皇帝豆、紅豆、綠豆等。趙函穎解釋，前述食物在農產品分類上，確實就是「根莖類蔬菜」，但營養學分類是澱粉。

趙函穎說，想減肥的人，或是有糖尿病或腎病患者，都應先認識食物營養分類，不然吃了一個號稱健康的便當，裡面除了米飯之外，還放地瓜、南瓜，這些都是澱粉，真正的蔬菜反而量很少，無法減少熱量攝取。

也因為生活中容易吃下不少澱粉，趙函穎建議，民眾平時應減少精緻澱粉攝取，有任何食物營養分類不懂，都可先向營養師諮詢。

●常令人搞不清楚的食物分類

1.紅肉：豬肉、羊肉、牛肉、馬肉、鹿肉等。

2.白肉：雞肉、火雞肉、鴨肉、鵝肉、魚肉、海鮮類等。

3.澱粉：馬鈴薯、南瓜、玉米、地瓜、牛蒡、山藥、栗子、菱角、皇帝豆、紅豆、綠豆。

資料來源／涂蒂雅、趙函穎營養師

脂肪

相關新聞

嘉義大埔地震 規模5.2

2018-03-20 17:43

余光中未獲褒揚惹議 羅智成：受獎人才使獎變得有分量

2018-03-20 17:05

流目油是自然？有這些情況要注意

2018-03-20 17:53

超商取貨件數狂飆 到7-11可「自助取件」更快速！

2018-03-20 17:03

影／抗癌女孩「菲比」尋常 美聲唱出生命樂章

2018-03-20 18:33

你給或不給 我都不想要！他們與總統褒揚令的情仇

2018-03-20 18:28

網紅新去處！7-11特色店掀話題 這3間打卡新寵！

2018-03-20 18:17

兩廳院阿特銀行開幕 文化卡的試溫前行

2018-03-20 18:05

嘉義5.2地震 台鐵派員巡查

2018-03-20 18:04

影／鼓勵提前返鄉掃墓 清明前兩周例假日國道費率8折

2018-03-20 17:56

台南嘉義規模5.2地震 手機警報竟過後5分鐘才響

2018-03-20 17:51

地牛翻身 嘉義大埔規模5.2地震

2018-03-20 17:38

清明商機！網拍賣家推專業掃墓人 代客割草、整理墓園

2018-03-20 16:23

78歲老婦罹肺腺癌 胸腔鏡手術一周復元出院

2018-03-20 16:20

2018泰國曼谷國際書展29日開幕 臺灣館盛大展出

2018-03-20 16:19

孫越膽結石住院近兩周 董氏基金會：病情暫獲控制

2018-03-20 15:57

分散掃墓時間 3月24、25、4月1日國道8折

2018-03-20 15:54

超人氣刮刮樂「麻將」 新品上市

2018-03-20 15:49

高鐵：列車Wi-Fi不會斷訊

2018-03-20 15:47

北台8縣市將共推校園營養午餐 使用在地特色食材

2018-03-20 15:15

13歲女童染流感全身抽搐 上周就醫破10.2萬人次

2018-03-20 15:09

忽略心房顫動危機 醫師中風失語

2018-03-20 14:52

福衛七號發射前 太空中心先出輕小說預告

2018-03-20 14:38

補充保費繳了300萬 包租公連5年冠軍

2018-03-20 14:36

從小在這戀愛 鄭麗君樂見龍山寺成國定古蹟

2018-03-20 14:34

對流旺盛！彰化下冰雹 要防大雨和雷電

2018-03-20 14:18

天然A尚好 雲林高品質榻榻米打進歐美巿場

2018-03-20 13:27

台鐵清明連假逾期未取車票 本周四上午重新釋出

2018-03-20 13:21

壯男擔心罹癌 亂吃網路偏方草藥傷了腎

2018-03-20 13:18

花蓮港營運量銳減 靠觀光吸引國際郵輪

2018-03-20 13:07

雙北1280交通票值得嗎？ 網紅阿倫告訴你日本怎麼做

2018-03-20 12:23

高鐵清明疏運再加開9班次 周四凌晨搶票

2018-03-20 12:03

UBike轉乘優惠4月啟動 第一億人次送萬元卡

2018-03-20 11:59

不再去中！ 文化部將清建市定古蹟升格國定古蹟

2018-03-20 11:38

從小在這戀愛長大 鄭麗君將升格市定古蹟龍山寺

2018-03-20 11:31

輕忽心房顫動危機 醫師中風失語半癱

2018-03-20 11:31

1280吃到飽月票害捷運倒閉？ 網紅囧星人指出關鍵

2018-03-20 11:30

南部下雨了！ 水利署：4月底前應可避免二階限水

2018-03-20 10:56

北市三處量販店室內空品超標 要限期改善

2018-03-20 10:47
看更多

熱門文章

1280吃到飽月票害捷運倒閉？ 網紅囧星人指出關鍵

2018-03-20 11:30

影／尼斯湖水怪是你？ 美國海邊發現詭異生物屍體

2018-03-20 14:25

嘉義大埔地震 規模5.2

2018-03-20 17:43

全台今起急凍！北部下探11度 玉山降雪估下到明晨

2018-03-20 08:37

居家用藥連番漲！萬金油、正露丸都入列 漲幅最高60元

2018-03-19 21:42

吳德榮：上午中部以北雨勢較大 冷到周五晨

2018-03-20 06:14

地牛翻身 嘉義大埔規模5.2地震

2018-03-20 17:38

別忘厚外套！冷氣團來襲 今天越晚越冷

2018-03-20 04:57

雲林以北及南投大雨特報！各地氣溫下降

2018-03-20 09:13

曾之喬戴浪琴新表 「精準」演繹帥氣風格

2018-03-19 19:38

今日星座運勢／金牛 多休息與做善事 保持低調

2018-03-20 00:00

如何吸引數位化人才 台灣CEO認為不是薪水是這個

2018-03-20 06:02

鋒面通過留意雷雨 台南高雄大雨特報

2018-03-20 07:20

生活趣聞／垃圾食物狂

2018-03-20 06:00

女子愛吃／辻利茶舖質感改裝 台灣獨賣「抹茶貝果」

2018-03-19 23:00

米其林反指標？網友最愛星級餐廳 三星、二星竟吊車尾

2018-03-20 16:28

光靠吃鈣片預防骨鬆？ 國健署：還不夠！

2018-03-19 20:12

輕忽心房顫動危機 醫師中風失語半癱

2018-03-20 11:31

北市包租公補充保費年繳298萬元 蟬聯貢獻王五連霸

2018-03-20 10:23

李偉文：若想維繫婚姻 老夫老妻千萬不要溝通！

2018-03-20 17:12

星巴克第二波櫻花季 星冰樂、隨行杯明登場

2018-03-19 23:36

天然A尚好 雲林高品質榻榻米打進歐美巿場

2018-03-20 13:27

13歲女童染流感全身抽搐 上周就醫破10.2萬人次

2018-03-20 15:09

詩魔洛夫殞落　羅智成嘆：還來不及回他信

2018-03-20 00:17

剖腹生產後要躺床？錯了！新觀念不是這樣

2018-03-19 20:14

「因為風的緣故」 詩魔洛夫寫給妻子的第一首情詩

2018-03-20 04:04

不再去中！ 文化部將清建市定古蹟升格國定古蹟

2018-03-20 11:38

擴大編制！日航再來台徵空服員 4月27日截止報名

2018-03-20 14:08

居家用藥連番漲 民眾荷包恐失血

2018-03-19 21:19

電影／我的希臘假期 少年渴望的美好家園

2018-03-20 06:00

超商取貨件數狂飆 到7-11可「自助取件」更快速！

2018-03-20 17:03

對流旺盛！彰化下冰雹 要防大雨和雷電

2018-03-20 14:18

RAW摘台北米其林一星 名廚江振誠為何缺席領獎？

2018-03-20 14:19

台鐵清明連假逾期未取車票 本周四上午重新釋出

2018-03-20 13:21

雞腿是白肉還是紅肉？營養師解惑

2018-03-20 17:39

雙北1280交通票值得嗎？ 網紅阿倫告訴你日本怎麼做

2018-03-20 12:23

性別歧視？女工程師加薪較少 主管：男生要養家

2018-03-20 17:40

低醣飲食能餓死癌細胞？ 營養師：只會加速營養不良

2018-03-20 10:39

搶救中！金山青年活動中心沙灘疑似抹香鯨擱淺

2018-03-20 12:41

余光中未獲褒揚惹議 羅智成：受獎人才使獎變得有分量

2018-03-20 17:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top