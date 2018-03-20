地牛翻身 嘉義大埔規模5.2地震

2018-03-20 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



地牛翻身，今天下午5點22分，嘉義縣市等地都感覺到一陣天搖地動，氣象局表示，嘉義縣大埔鄉發生規模5.2有感地震，嘉義縣市消防局都立刻出動，正確認轄區有無災情。

「真的搖很大！」嘉義江姓女子地震當時正和友人聊天，突然一陣天搖地動，讓她嚇得尖叫。

地牛翻身，今天下午5點22分，嘉義縣市等地都感覺到一陣天搖地動，氣象局表示，嘉義縣大埔鄉發生規模5.2有感地震，嘉義縣市消防局都立刻出動，正確認轄區有無災情。翻攝畫面 分享 facebook