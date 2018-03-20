余光中未獲褒揚惹議 羅智成：受獎人才使獎變得有分量

2018-03-20 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



作家李敖及詩人洛夫相繼辭世，文化部長鄭麗君均呈請總統明令褒揚；反觀去年過世的余光中，迄今未獲頒褒揚令引發討論。詩人羅智成對此提出個人看法，他認為所有獎勵本身並不偉大，而是因獎勵的人，才使獎項變得有份量，政府向來都是「錦上添花」或「雪中送炭」，文學家的價值，其實無關乎獎項，他的意義並不會因未獲獎而不存在。

文化部連兩日分別為李敖、洛夫呈請總統明令褒揚，但未替余光中呈請。部長鄭麗君昨天接受立委質詢時表示，歷來未啟動褒揚令不會特別說明，希望外界不要過度解讀。

對於洛夫殞落，鄭麗君除聞訊感到不捨外，更說洛夫是台灣現代詩的領航人，他的語言表現與技巧實驗對於台灣現代詩的發展影響深遠，因此將呈請總統明令褒揚。

談及洛夫的文學成就，詩人羅智成感嘆地說，他就好比是「意象的魔術師」，現代詩有許多晦澀的部分，不過洛夫卻能掌握地恰如其分；某次他發現洛夫曾注意到自己的作品，感到受寵若驚，感佩洛夫在忙碌創作之餘，竟還能關注不同世代的詩，對於他在該領域認真筆耕的態度，感到印象深刻。