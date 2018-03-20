影╱斥資千萬高職設基地！婚紗攝影教主培育西進生力軍

2018-03-20 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



中國大陸最近公布31項惠台措施，其中一項重點鎖定影視人才。其實台灣不只藝人近年來紛湧至大陸淘金，影視及婚紗攝影人才也早已跟著進軍大陸。

以拍婚紗起家的青樺攝影，不但已將觸角伸到大陸影視海報及宣傳照，為培育人才，旗下青樺視覺公司去年底更在新北市莊敬高職設基地，斥資千萬元把中山北路全套專業攝影棚搬到學校，與校方合作影視菁英培訓課程，培育國內及西進大陸的影視攝影生力軍。

莊敬高職董事長王傳亮指出，莊敬不但設有影視科，還有全國唯一的攝影國家證照考場，這次青樺視覺在莊敬設基地，從影視、演藝、多媒體動畫等3個科2千多名學生中，海選出50名學生，每周三下午以社團的方式培育攝影人才，未來將挑出優秀學生，以師徒制的方式，在國內及大陸等國外實習，畢業後出路更看好。

青樺攝影董事長蔡青樺說，青樺攝影已成立38年，不但幫李登輝、陳水扁、馬英九等3任總統拍過形象照，更幫過成龍、周杰倫、林青霞、林志玲等不同時代的大明星拍過照，近年來也幫很多大陸的電影拍海報及劇照。

蔡青樺指出，她發現大陸很喜歡台灣的影視專業人才，認為更有創意。由於大陸人才不足，青樺因此和莊敬高職產學合作，把器材搬來學校培育影視生力軍。她特別挑選50個有專注力、學習力的學生，除了教攝影專業技術，也教人文關懷、藝術涵養等課程，還曾請前駐法代表呂慶龍到校教國際觀，拓展學生格局。

由於培訓課程的老師都很有實務經驗，蔡青樺說，學生比上正課還認真，有時下課了還不願走，希望他們未來能用專業技術在國內外傳遞真善美。

青樺視覺在莊敬高職設基地，把全套攝影棚設備搬到學校，培育影視菁英。記者張錦弘／攝影 分享 facebook