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清明商機！網拍賣家推專業掃墓人 代客割草、整理墓園

2018-03-20 16:23聯合報 記者陳立儀╱即時報導

清明掃墓帶動防蚊商機，生活市集抗蚊蟲商品銷量飆2.5倍。圖／生活市集提供
清明掃墓帶動防蚊商機，生活市集抗蚊蟲商品銷量飆2.5倍。圖／生活市集提供
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現代人生活忙碌，不少人選擇網購清明掃墓用品，力求省時便利，網購、拍賣平台近兩周除草工具銷量增加3成，防蚊用品銷量更暴增2.5倍，甚至還有網拍賣家看準清明商機，推出專業掃墓人服務，包括除草、為墓碑重新漆上24K金字、高壓空氣除沙塵等清潔到捻香獻花、代客祭拜都整套包辦。

Ruten露天拍賣表示，整理墓園是為掃墓的重點項目，由於直接用農藥消滅雜草會讓土壤環境受到毒害，採用對先人與環境有益的人工割草方式更佳，目前站上除草五金工具銷量成長3成，除了鋸齒狀鐮刀、爪狀挖土手套為掃墓必備之外，2,200～3,200元左右的微型手提、肩掛式割草機也大受歡迎，輕量、輕拉式設計即使女性也可輕易上手，適用割除面積約20坪左右的草地與定期整理墓園的掃墓者。

祭祀紙紮用品不同於以往流行的豪宅、名車，今年大吹3C風，像是iPhone X、Apple watch、iPad和MacBook等全系列3C商品套組，就連充電線、轉接頭都有，夯翻天的任天堂遊戲機Swith和遊戲片、單眼相機、附遙控器和電視盒的液晶電視等也有外觀擬真的紙紮。

掃墓除草時，有草叢濕氣的地方蚊蟲特別多，也帶動了防蚊驅蟲相關商品買氣拉升。生活市集近一周防蚊用品銷量提升2.5倍，今年以穿戴式、非親膚性安全防蚊為兩大趨勢，像是可隨身攜帶使用的手環款、別扣款、貼片款等防蚊商品約占總類別品項的7成以上，其中又以別扣款最受青睞，其次為貼片款、噴劑款及手環款，台灣製驅蚊防蚊貼近一周銷量更成長6倍。生活市集推出「防蚊大作戰」專區，提升品項數達往年的5成以上，最低3折起免運到府。

韓國植物精油防蚊扣，12入5.6折特價336元。圖／生活市集提供
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紙紮iPhone X，直購價600元。圖／露天拍賣提供
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紙紮液晶電視組，附遙控器和電視盒，直購價600元。圖／露天拍賣提供
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手提電動除草機，直購價2,200元。圖／露天拍賣提供
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網拍賣家看準清明商機，推出職業掃墓人服務。圖／露天拍賣提供
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韓國防水天然驅蚊手環，4.9折特價98元。圖／生活市集提供’
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園藝挖土手套，直購價108元。圖／露天拍賣提供
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Bikit Guard造型防蚊扣，2入6.6折特價198元。圖／生活市集提供
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