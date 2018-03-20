78歲老婦罹肺腺癌 胸腔鏡手術一周復元出院

2018-03-20 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



胸腔外科醫師連允昌說明低劑量電腦斷層揪出早期肺癌，可用胸腔內視鏡手術除去病灶，患者復原良好。圖／衛福部苗栗醫院提供 分享 facebook

78歲劉姓老婦初出現咳嗽症狀，原本當成感冒不以為意，但咳嗽一直未見改善，才由家人陪同，至衛福部苗栗醫院就醫，院方安排X光和低劑量電腦斷層檢查，發現她右中肺葉中有個0.8公分小結節，高度懷疑是惡性腫瘤，立即轉介胸腔外科，進行胸腔內視鏡手術切除，經病理確診為第一期肺腺癌，患者術後一星期已康復出院。

劉姓老婦到苗栗醫院看胸腔內科門診，結果從咳嗽查出為肺腺癌患者，她和家人雖感意外，但慶幸能及早發現和治療，苗醫胸腔外科醫師連允昌只用胸腔內視鏡微創手術就除去肺癌病灶，且患者術後復原很好，讓家屬相當感謝。

連允昌表示，以往對胸腔疾病進行任何外科手術，即便只是診斷性切片，或年輕人常見的良性氣胸手術，只要想進入胸腔，大都需要進行開胸手術，會留下約30公分大傷口，目前採用的胸腔內視鏡手術，因為不必切斷胸肌、不撐開肋骨，大幅保留胸廓完整及患者呼吸功能，再加上胸管放置時間縮短，降低感染等併發症風險，且傷口小、復原快，通常術後5至7天病患就可出院。

苗栗醫院胸腔內科醫師王蘭福指出，國人十大癌症中，肺癌致死率居冠，主要與肺癌早期症狀不明顯有關，患者等到出現症狀就診時，通常多為後期或末期，早已錯過最佳治療時機，治癒率低。

他指出，多數肺癌沒有任何症狀，最常見的徵兆為咳嗽、胸痛、氣促；其中，咳嗽常是乾咳，久咳不癒，特別是超過2星期的咳嗽，或咳嗽治療後也不見減緩，甚至變成肺炎，都是肺癌的危險訊號，千萬不可輕忽。

鑑於肺癌早期發現、早期治療的癒後效果佳，提醒肺癌高風險族群，包括吸菸者、有肺癌家族病史、曾罹患肺結核或其他肺部慢性發炎疾病，或長期暴露於等易致癌環境者 (如從事金屬、冶礦業、接觸石棉、二手菸環境等)，建議透過低劑量電腦斷層定期檢查，確保能早期發現並保障健康。