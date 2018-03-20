分散掃墓時間 3月24、25、4月1日國道8折

2018-03-20 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



預估國道交通量將在4月4日、4月7日及4月5日達到最高峰。交通部今天公布3項收費措施，包括3月24日、25日、4月1日費率8折，4月4日至8日單一費率，4月4日到8日每日0到5時，暫停收費等。聯合報系資料照 分享 facebook

4月4日到4月8日清明連續假期即將到來。交通部指出，今年清明共有5日，是歷年清明假期天數最多。預估國道交通量將在4月4日、4月7日及4月5日達到最高峰。交通部今天公布3項收費措施，包括3月24日、25日、4月1日費率8折，4月4日至8日單一費率，4月4日到8日每日0到5時，暫停收費等。

交通部指出，預估首二天以返鄉掃墓南下旅次為主，後3天以旅遊及返回工作地之北上旅次為主。依據往年經驗，清明假期車流僅次於春節，將有大量車潮湧上國道，預估國道南下交通量、北上交通量及雙向交通量將分別於4月4日、4月7日及4月5日達到最高峰。

交通部指出，為鼓勵鼓勵搭乘公共運輸， 高鐵運能較平日提升22%，台鐵部分全線運能較平日增加12%，東線運能較平日增加23%。 航空部分，平均每日提供座位數較去年清明連續假期增加約1.4%，並將視需要協調航空公司增開臨時加班機。海運部分，提供台灣本島與離島間10條航線及金馬小三通4條航線，規畫運能均為106年實際疏運人次2倍以上。國道客運部分，西部規畫每日平均開行11,000班次，東部每日開行1,800班次，並視需要機動加開班次；持續實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」及「台灣好行」32條客運路線使用電子票證半價優惠措施。

國道重點交通疏導措施方面，交通部指出，為避免掃墓車潮過度集中於清明假期，本次清明連假前2周例假日(3/24-25、4/1)，國道所有車輛全日通行費率8折收費，鼓勵民眾分散掃墓時間。

其餘國道重要交通疏導，實施高乘載方面：4月4日7-12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山各交流道之南向入口匝道；東部部分，4月4日至6日每日7-12時，國5南港系統至石碇各交流道之南向入口匝道，3月25日、4月6日至8日15-20時，國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口匝道。

入口匝道封閉：4月4日至6日0-24時，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道；4月6日至8日0-24時，封閉國1虎尾(本次新增)及埔鹽系統北上入口、國3名間雙向入口及竹南北上入口匝道。

收費措施：連假期間收費時段採單一費率，即為長途折扣費率，無每日20公里優惠里程；另每日0-5時，國道全線雙向暫停收費。