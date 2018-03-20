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NASA太空殖民計畫競賽 明道連3年獲奬

2018-03-20 15:47聯合報 記者黃寅╱即時報導

美國「NASA太空殖民計畫競賽」前晚間公布比賽結果，台中市明道中學高二5班10位...
美國「NASA太空殖民計畫競賽」前晚間公布比賽結果，台中市明道中學高二5班10位學生，合力撰寫全英文「Sumer(蘇美)」計畫書，從全球2500件作品中脫穎而出，獲得「優勝(Honorable Mention)」獎。
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美國「NASA太空殖民計畫競賽」前晚間公布比賽結果，台中市明道中學高二5班10位學生，合力撰寫全英文「Sumer(蘇美)」計畫書，從全球1萬名學生、2500件作品中脫穎而出，獲得「優勝(Honorable Mention)」獎，是全台唯一獲獎的隊伍，也是明道連續第3年參賽得獎。

「太空殖民計畫競賽(NASA Ames Space Settlement Contest 2018)」由美國太空總署NASA、美國太空協會合辦，是NASA每年官方舉辦的唯一賽事，參賽者來自各地中學生，須擬定人類在太空永續生存的實施計畫，並以相關數據與文獻資料佐證支持，台灣今年僅有明道中學入圍並獲獎。

明道中學今年共6組隊伍參賽、5隊入圍，最後由高二5班江佳穎、紀秉辰、游家緯、張睿霖、張芳瑜、李旻軒、劉育廷、黃渝文、陳怡帆、潘立珊等10位同學，以「Sumer(蘇美)」計劃書獲得11年級組的「優勝(Honorable Mention)」大獎。

高二5班隊長潘立珊說，計畫書內容包括設計抗輻射材質的太空殖民站、水電能源的取得方式、農業發展計畫、教育制度、交通規劃與健保制度等，能勝出全靠分工與同班的默契，同學依照自身強項，分別負責研究力學、地理、能源與生化等領域。

學生們表示，比賽準備了半年之久，大家靠著意志力及團隊合作獲勝，很高興能有這個成果。

指導老師翁仲賢說，指導類似比賽須採「專案式教學(Project-based Learning， PBL)」引導學生，今年的課程設計參考了美國國家科學院提出的「團隊科學研究」理論，強調經驗分享、面對面溝通、團隊氣氛、凝聚力、衝突管理等面向，這些都會影響 學生團隊運作的效能。

太空NASA

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