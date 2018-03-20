北台8縣市將共推校園營養午餐 使用在地特色食材

2018-03-20 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



第14屆北台8縣市首長會議暨成果展，29日將在基隆長榮桂冠飯店登場，今年由基隆市輪值舉辦，基隆市長林右昌今天表示，將共同提出北台8縣市推動校園營養午餐使用在地特色食材宣言，象徵台區域合作持續推動，就在地食材合作彼此支援。

林右昌說，鼓勵北台各級學校採購北臺區域「當季、當地」新鮮食材，降低對環境衝擊，建立低碳飲食生活態度；推動學校間策略聯盟增加採購量，降低成本，提升學生午餐的品質。由產地直送生鮮農漁畜產品，促進北台縣市產銷合作，優先供應校園營養午餐需求。

林右昌提及，將以在地食材設計特色菜餚，自他上任後，即力推基隆海鮮生產履歷，也和海大合作檢驗食安環節，讓基隆漁產廣受歡迎。

都發處表示，當天由北台八縣市首長身著廚師服，展示各自縣市特色在地食材及北台風味餐創意菜，有匯集新北筊白筍、基隆鯊魚煙、宜蘭鴨肉、苗栗桔醬雞絲的「北臺慶豐四喜樂」；「基隆酥蝦脆留香」則用基隆蝦三寶之一，蝦味濃郁、香氣甜味十足的野生劍蝦烹製。

還有採用桃園著名大溪豆乾，搭配不膩口的松坂豬肉，加上清甜紅黃椒，炒出華麗視、味覺兼具的「干炒彩椒樂桃桃」；「香饌白玉飄新北」擁有香酥爽口深坑臭豆腐，以宮保創新方式料理。

接著「活栗旺福富貴封」是苗栗客家菜經典食材，搭配肥而不膩五花肉，細火慢煨，將鬆軟肉質隨淡雅酒香化開，寓意吃完就有好福氣；採用繽紛野菇扒時蔬，體現在地農學、友善環境意象的「蔬翠錦繡燴北菇」。