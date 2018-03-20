13歲女童染流感全身抽搐 上周就醫破10.2萬人次

2018-03-20 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部疾管署今天公布，國內流感仍在流行期，上周仍有逾10.2萬人次就醫，經審查新增11例死亡，最小年紀僅13歲，染流感後出現較少見的神經學重症表現，引發嚴重抽搐，所幸治療後康復出院。提醒今日冷氣團即將報到，有類流感等呼吸道症狀的民眾配戴口罩，減少出入人多公共場所降低流感傳播機會。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，這名13歲女童居住南部，本身並無慢性疾病，未接種本季流感疫苗，初期出現發燒等類似感冒而症狀，但之後卻開始身體嚴重抽搐入院，出現較少見流感病毒侵犯引起的神經學症狀，住院10天後才康復出院。

吳佩圜說，流感病毒較容易引起的併發重症，包含肺炎、腦炎或腦膜炎等，但當病毒引起敗血症或全身性問題時，也有可能影響意識表現，提醒學童和青少年同屬流感重症高風險群，由於年紀較成人輕，在校園與同儕相處時間長、接觸頻繁，如班級中有人得流感，較易造成群聚感染。

疾管署統計，上周（3月11日至17日）全國類流感門、急就診為10萬2677人次，近4周檢出40起流感群聚案件，以校園27起占67.5%最多，統計本流感季已累計635例流感併發重症病例，其中99例死亡；確定及死亡病例感染型別以B型為多，皆占8成。