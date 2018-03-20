台鐵清明連假逾期未取車票 本周四上午重新釋出

2018-03-20 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台鐵局今天凌晨零時起，開放107年清明節連續假期(4月3日至4月9日)全線電話語音、網路及超商訂票，截至今天中午12時止，總計完成26萬269筆、46萬3165張訂票。

台鐵局說，完成訂票的旅客，務必於2日內(含訂票當日)至台鐵局各電腦售票車站、郵局及超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於3月22日周四上午9時重新釋出供民眾訂票。

●截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

4月3日08時至4月5日12時，長途自強號座位已售完。

(二)台東、花蓮往台北方向

4月7日至8日，長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

4月3日13時至4月5日16時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往台北方向

4月8日08時以後，長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

4月4日07至10時、5日07至12時，長途自強號座位已售完。

(二)台東往高雄方向

4月8日11至18時，長途自強號座位已售完。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花對號區間快車預訂概況：

4月4日台北往羅東、花蓮座位，4月8日花蓮往台北座位已售完，其餘各日期及車次尚有座位。

因旅客隨時有退、換票，詳細餘票情形，請參閱台鐵局訂票網頁餘票查詢功能。

六、針對花東地區疏運，4月3日、4日及4月7日、8日加開東線4班實名制列車，訂於3月28日6時起開放身份證U、V開頭字號及3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。