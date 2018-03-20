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壯男擔心罹癌 亂吃網路偏方草藥傷了腎

2018-03-20 13:18聯合報 記者黃寅╱即時報導

45歲劉姓男子因擔心遺傳家族癌症病史，自己依偏方抓草藥服用，半年內出現全身水腫、呼吸急喘、泡泡尿等症狀，檢查發現有嚴重蛋白尿與兩側胸腔肋膜積水，雖經停用偏方3個月，蛋白尿數值與水腫明顯改善，但腎功能已嚴重受損，變成慢性腎衰竭，須定期追蹤抽血與回診。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師陳虹志說，劉父因肝癌過世，他對「癌症無法根治」存有陰影，加上身體常有倦怠不適感，因此1年內嘗試坊間與網路流傳的抗癌偏方，自行製成煎劑每日服用，半年即陸續出現高血壓、呼吸喘、泡泡尿與全身水腫等急性腎衰竭表現。

他指出，劉所服用的配方有白花蛇舌草、半枝蓮、鐵樹、紅棗、憂遁草和南非葉等，其中雖有部分經研究證實有抗癌效果，但均未經中醫師診治後使用，而是自行拼湊配方服用，結果對身體造成永久傷害。

陳虹志說，劉的腎小管受損，導致腎絲球過濾率下降，造成全身水腫、高血壓與肋膜積水和肺部塌陷，進而造成呼吸喘。停用偏方後，蛋白尿由每日2-3gm減少至每日1gm公克以下（正常人為150mg毫克），全身水腫也因血液白蛋白上升後顯著改善。

但是，他的腎功能經持續追蹤近3個月，並無顯著改善，確定已造成慢性腎衰竭第三期，目前雖不需洗腎，但也無特效藥能使用，只能定期追蹤抽血與回診。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師陳虹志（右）說，中草藥雖部分確具抗癌成份，但未經中...
亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師陳虹志（右）說，中草藥雖部分確具抗癌成份，但未經中醫師診治後使用，仍益造成身體受損。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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水腫偏方癌症

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