從小在這戀愛 鄭麗君樂見龍山寺成國定古蹟

2018-03-20 14:34 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ╱台北報導



北高6古蹟 年底升格國定古蹟

文化部長鄭麗君今天表示，將啟動把台北市定古蹟台北公會堂(中山堂)、艋舺龍山寺、大龍峒保安宮、欽差行台，以及高雄市定古蹟旗後砲台、打狗英國領事館官邸等六古蹟升格為國定古蹟的審議程序，讓民眾看到台灣從大航海時代、清領、日治至今的歷史足跡，展現台灣歷史與文化的多元性，最快年底可完成程序。

艋舺龍山寺1920年改建，主祀觀世音菩薩，由泉州名匠王益順設計建造，藝術價值極高。 文化部／提供 分享 facebook

這六處古蹟，建成年代分布於19至20世紀，建成者包括台灣民眾、清朝政府以及日本、英國政府，不少建成者被視為外來政權。鄭麗君表示，這其實正顯現台灣走過的不同歷史階段，反映台灣多元文化型塑過程，最重要的是，藉由這些古蹟，呈現台灣的多元文化價值。

台北公會堂（中山堂）1936年由日本建築師井手薰建成，具西班牙回教式建築風格，1966年陽明山中山樓落成前，為召開國民大會、正副總統就職典禮及接待外賓主要場所，富含歷史價值。 文化部／提供 分享 facebook

「這是遲來的升格！」鄭麗君說，文資法早期將古蹟區分為三級，分別由中央、省及直轄市、縣市層級主管。1997年，文資法為配合精省，取消舊法的三級分類，將位於台灣省的42處全數改為國定古蹟，漏了當時隸屬北高兩直轄市的六處二級古蹟。不少文資專家去年底反映此問題，她即請文資局著手處理。

文資局局長施國隆表示，文化部今日正式啟動升格程序後，還得邀集文資委員做古蹟價值評估、審議，並與北、高市府協調，最快年底可完成程序。屆時主管機關將分別從台北市府、高雄市府變成文化部，管理機關則不變，如欽差行台仍由農委會林業試驗所管理。

打狗英國領事館官邸，將升格為國定古蹟。 文化部／提供 分享 facebook

市定古蹟升格後，預算、人力都可大幅提升。施國隆說明，以私人古蹟如龍山寺、保安宮，原本由文化部和台北市府各負擔95%預算，私人單位負擔5%；升格後，將由文化部擔起95%預算。

文化部長鄭麗君今赴台北市定古蹟龍山寺，宣布將啟動包括龍山寺在內6處市定古蹟升格為國定古蹟的程序。鄭麗君表示，她從小在艋舺長大，隨著成長在龍山寺拜拜、聽演講、約會，也跟民進黨前主席林義雄從這開始行腳，很高興今日有機會將龍山寺升格為國定古蹟，「這是我人生中很美好的一件事」。

鄭麗君指出，龍山寺建築、石雕、木雕、交趾陶、彩繪等都都很珍貴，在台灣民主化過程中，始終扮演重要的文化、社會、政治、觀光中心。