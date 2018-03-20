補充保費繳了300萬 包租公連5年冠軍

2018-03-20 14:36 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ╱台北報導



70歲包租公 去年收租1.56億

衛福部健保署今日公布去年度補充保費收入約為447億元，較前一年增加四億元，估計今年可成長至450億元以上。去年度各類收繳補充保險費項目中，以雇主負擔增加12億元最高；個人繳納金額最高是北市一名七十多歲的包租公，去年租金收入逾1億5600萬元，繳納的補充保費達298萬元，已蟬聯五年冠軍。

健保署承保組科長李春娥表示，去年度補充保費收入約為447億元，其中雇主負擔約為239.5億元、占53.5%，一般保險對象繳交的補充保費約為207.8億元、占46.5%；若再細探保險對象六類補充保費收入，以股利所得91.3億最高，其次依序為獎金56.2億元、租金26.8億元、兼職所得16.9億元、利息所得10.0億元、執行業務收入6.6億元。

李春娥表示，六類補充保費的單項繳費最高者皆為男性，年齡層落在40至70歲，其中個人貢獻補充保險費最多的是台北市信義區一名7旬包租公；第二名是新北市新店區一名五十多歲的「兼職王」，去年共有154筆兼職所得合計有1億785萬元，繳納補充保費206萬元；而股利收入冠軍則是台北市中正區一名七十多歲男性，繳交補充保費達166萬元，估計股利收入達8691萬元。

李春娥強調，課徵補充保費來，每年收繳金額均在400億元以上，至去年底，健保安全準備金還有2386億、約為4.78個月的安全準備期，因此財務尚屬穩定。