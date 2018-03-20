忽略心房顫動危機 醫師中風失語

2018-03-20 14:52 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ╱台北報導



千萬別輕忽偶而發生的心房顫動，因為它可是引發中風的可怕殺手，連醫生也難以倖免！新光醫院神經科科主任連立明表示，曾收治一位年約60歲的醫師，偶爾有心房顫動的症狀，但並沒有特別在意，沒想到突然中風，不僅肢體活動功能受損，也失去語言能力，原本熱愛打高爾夫球，再也無法在球場上揮桿，令人十分感慨。

連立明說明，心房顫動是因為「心臟亂跳」後形成血栓，血栓剝落後順著血管到腦部阻塞，造成「缺血性腦中風」。

心房顫動患者一旦中風後果都相當嚴重，死亡率也高，連立明提醒，務必妥善預防，以免發生遺憾。 連立／提供 分享 facebook

心房顫動引發中風機率比常人高15倍，每六名中風病患就有一名是心房顫動引起，由於症狀不明顯，75%以上患者不會感覺到任何症狀；該名中風醫師就因為心房顫動的症狀有時出現，有時沒有，僅服用阿斯匹靈控制，可惜的是，阿斯匹靈已被證實在預防心房顫動引起的中風上效果有限！

心房顫動雖是中風的「隱形炸彈」，連立明提醒，若按照醫囑規律服用抗凝血劑，其實是可預防的！尤其年紀大的長者或合併患有三高的心房顫動患者更應乖乖遵循醫囑，而目前醫界多使用新型口服抗凝血劑來預防心房顫動引發的中風。

有些患者擔心若不幸發生意外，如跌倒引起的骨折等，須進行緊急手術救治時，服用抗凝血劑會降低體內凝血功能，增加出血風險，因而產生顧慮。連立明解釋，目前已有新型口服抗凝血劑發展出「反轉劑」，可立即恢復凝血功能，讓患者能因應緊急手術，提供更安心的治療選擇。

連立明提醒，心房顫動患者一旦中風後果都相當嚴重，死亡率也高，尤其近日氣溫寒冷，務必妥善預防，以免發生遺憾。