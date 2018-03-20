UBike轉乘優惠4月啟動 第一億人次送萬元卡

2018-03-20 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



為了鼓勵民眾利用、轉乘大眾運輸交通工具，北市府去年研議推YouBike轉乘優惠，變相恢復前30分鐘免費方案在今天出爐，4月1日起使用電子票證在YouBike與公車或捷運之間雙向轉乘享有5元折扣；同日起，敬老卡每月480元點數也可在YouBike上扣抵。

轉乘優惠啟動後，YouBike與公車或捷運間的1小時內相互轉乘將有5元優惠，包含與台北捷運、台北市聯營公車、新北市區公車、幹線公車及市民小巴之間。

交通局表示，若先搭捷運或公車再騎YouBike，還車時將能省5元，等同讓前30分鐘恢復免費；若先騎YouBike30分鐘則會照常於還車時扣5元，但轉乘公車或捷運時則會折扣5元。

另外，YouBike公司為紀念北市使用人次即將破億，第9910萬人次起到第1億人次將陸續送出10張有儲值金的紀念卡，總計5.5萬元；即日起到5月底還有抽獎活動，期間每騎10次YouBike就累積一次抽獎機會，獎品為iPhone X（64G）3名、儲值500元紀念卡300名。