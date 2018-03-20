不再去中！ 文化部將清建市定古蹟升格國定古蹟

2018-03-20 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文化部長鄭麗君今天表示，將啟動把台北市定古蹟台北公會堂、艋舺龍山寺、大龍峒保安宮、欽差行台，以及高雄市定古蹟旗後砲台、打狗英國領事館官邸等6古蹟升格為國定古蹟的審議程序，讓民眾看到台灣從大航海時代、清領、日治至今的歷史足跡，展現台灣歷史與文化的多元性，最快年底可完成程序。 龍山寺。文化部／提供 分享 facebook

這6處古蹟，建成年代分布於19至20世紀，建成者包括台灣民眾、清朝政府以及日本、英國政府，不少建成者被視為外來政權。鄭麗君表示，這其實正顯現台灣走過的不同歷史階段，反映台灣多元文化型塑過程，最重要的是，藉由這些古蹟，呈現台灣的多元文化價值。

「這是遲來的升格！」鄭麗君說，文資法早期將古蹟區分為第一、第二、第三等三級，分別由中央、省及直轄市、縣市層級主管。1997年，文資法為配合精省，取消舊法的三級分類，將位於台灣省的42處全數改為國定古蹟，漏了當時隸屬北高二直轄市的6處二級古蹟。不少文資專家去年底反映此問題，她即請文資局著手處理。

文資局局長施國隆表示，文化部今日宣告正式啟動升格程序後，還得邀集文資委員做古蹟價值評估、審議，並與北市府、高市府協調，最快年底可完成程序。屆時主管機關將分別從台北市府、高雄市府變成文化部，管理機關則不變，如欽差行台仍由農委會林業試驗所管理。

市定古蹟升格後，預算、人力都可大幅提升。施國隆說明，以私人古蹟如龍山寺、保安宮，原本由文化部和台北市府各負擔95%預算，私人單位負擔5%；升格後，將由文化部擔起95%預算。