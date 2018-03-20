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從小在這戀愛長大 鄭麗君將升格市定古蹟龍山寺

2018-03-20 11:31聯合報 記者何定照╱即時報導

文化部長鄭麗君今赴台北市定古蹟龍山寺，宣布將啟動包括龍山寺在內6處市定古蹟升格為國定古蹟的程序。鄭麗君表示，她從小在艋舺長大，隨著成長在龍山寺拜拜、聽演講、約會，也跟民進黨前主席林義雄從這開始行腳，很高興今日有機會將龍山寺升格為國定古蹟，「這是我人生中很美好的一件事」。

龍山寺。記者何定照／攝影
龍山寺。記者何定照／攝影
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鄭麗君指出，龍山寺建築、石雕、木雕、交趾陶、彩繪等都都很珍貴，在台灣民主化過程中，始終扮演重要的文化、社會、政治、觀光中心，很希望能請寺方提出升格提案，好讓文化部啟動國定古蹟審議，寺方也表示榮幸。

文資專家李乾朗今到場導覽，特別介紹龍山寺所藏、由藝術家黃土水1930年代建成的《釋迦出山像》，稱是早年唯一由藝術家雕塑的佛像，塑像風格有雕塑大師羅丹之風，非常難得。他也介紹龍山寺螺旋式藻井之美。

文化部今指出將啟動6處市立古蹟升格國定程序，其中艋舺龍山寺1920年改建，主祀觀世音菩薩，由泉州名匠王益順設計建造，藝術價值極高。大龍峒保安宮1830年完工，為國內保生大帝信仰的主要重鎮，1917年大修，木作、壁畫等都極具價值。

台北公會堂（中山堂）1936年由日本建築師井手薰建成，具西班牙回教式建築風格，為1945年二戰受降儀式舉辦地點；1966年陽明山中山樓落成前，為召開國民大會、正副總統就職典禮及接待外賓主要場所，富含歷史價值。

欽差行台位於台北植物園深處，清德宗光緒20年（1894年）建成，是當時福建台灣巡撫邵友濂用來接待來台視察清朝官員的行館，1895年清在馬關條約割台給日後，台灣民眾擁末任巡撫唐景崧成立台灣民主國並任大總統，將欽差行台改為「籌防局」做軍務用，日人據台後又成台灣總督府廳舍。該處曾長期被誤為布政使司衙門，2013年才正名。

旗後砲台為同治十三年牡丹社事件後，欽差大臣沈葆楨命王福祿加強海防建設，並於1875年在旗後山興建。

鄭麗君拜訪龍山寺。記者何定照／攝影
鄭麗君拜訪龍山寺。記者何定照／攝影
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國定古蹟龍山寺鄭麗君

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