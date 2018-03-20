中華保險服務協會 舉辦長照2.0研討會

2018-03-20 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中華保險服務協會主辦的「台灣長照的現況與長照2.0的發展趨勢」研討會，日前在財團法人張榮發基金會國際會議中心舉辦，邀請長照機構經營單位、長照學者及產壽險業者針對長照議題進行交流。

耕耘長照領域23年的台灣老人暨長期照護 社會工作專業協會理事長李梅英主講「長照2.0的特點與產業發展趨勢」；錸德文教基金會執行長楊慰芬談「創新照顧模式：夢之湖-錸工場日間照顧中心」，闡述「錸工場」之經營理念；富邦人壽執行副總李回源、華南產險董事長吳崇權分別就產壽險領域談論「台灣健康產業--保險業的角色與責任」。會末由醒吾科技大學財務金融系副教授呂慧芬主持實務座談，讓與會者代表共同交換意見。

中華保險服務協會理事長、富士達保險經紀人公司董事長廖學茂為會議揭開序幕，金管會副主委黃天牧致詞時表示，政府從長照1.0計畫，到去年公布的長照2.0計畫，都在積極改善人口結構失衡的問題，但這不能單憑政府的力量推動，還需要民間及產業界的共同參與。

在長照議題上，除了政府提供的社會安全網之外， 商業保險的安全網也舉足輕重，因此金管會也積極提供協助及進行溝通，如修保險法擬鬆綁開放投資長照可指派董監事，以引導保險資金進入長照事業。

台灣老人暨長期照護社會工作專業協會理事長李梅英指出，現行長期照顧服務內涵未能全然回應民眾需求的困境，建議應以更加創新多元及更具彈性的方式提供服務。

長照支付給付制度的給付標準應回歸市場機制，由供需關係協議。而產險業綜合責任保險的規畫，對長期照護機構經營風險之保障具極大幫助。

錸德文教基金會執行長楊慰芬介紹，錸工場的核心理念就是「減法照顧」，讓高齡者透過「自己來、自己選擇、自己決定」，恢復他們生活自理能力， 創造存在的價值。

現行機構經營上的問題，單靠社會福利實難滿足所有的使用者，如果能仰賴商業保險的補足，如綜合責任保險，相信能給機構及照護工作人員更多保障。