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雙北1280交通票值得嗎？ 網紅阿倫告訴你日本怎麼做

2018-03-20 12:23聯合新聞網 綜合報導

雙北推動捷運、公車定期票，即所謂「30天吃到飽月票」，月票1280元、4月16日...
雙北推動捷運、公車定期票，即所謂「30天吃到飽月票」，月票1280元、4月16日正式上線。 聯合報系資料照
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日前台北市與新北市共同宣布將推出每張1280元、30天吃到飽不限次數搭乘的交通套票，引發民眾討論，有人認為套票價格十分划算，但也有學者表示套票推出後對於民眾轉搭公共運輸的效果不大。YouTuber阿倫則以日本交通套票為例，指出相較於日本套票，雙北的交通票其實十分划算。

阿倫表示日本交通票主要可以分為三種，包括月票、季票(3個月)以及半年票，以新宿到池帶四站交通費而言，單次乘坐金額為154日圓(約新台幣42元)，若買交通票不限次數搭乘，月票價格為4850日圓(約新台幣1300元)，季票價格1,3820日圓(約新台幣3800元)，而半年票的價格則為2,3260日圓(約新台幣6400元)。

YouTuber介紹日本交通票運作方式。圖擷自YouTube
YouTuber介紹日本交通票運作方式。圖擷自YouTube
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阿倫說若以每天來回84元來算，一個月交通費原本要2000多元，若有買交通票則可以省下不少，以日本為例，他說日本的交通票必須限定來回地點，搭到其他站一樣要另外計價，相較之下，台灣的交通票除了搭乘捷運不限定站名以外，還可以搭乘公車及Youbike半小時免費，他覺得實在很划算。「對於每天需要用到大眾交通運輸的人來說，真的是非常非常棒的一項德政」，他也認為雙北的交通票「真的是佛心來著」。

他補充表示，雖然在日本交通套票一般會由公司補助幫忙購買，但若要利用公共運輸到其他地方，雙北交通套票還是比日本便宜許多。他也說，在日本交通票採取記名方式，不用怕遺失被盜用，因此他建議雙北的交通票也可以採取此種方式。

捷運公車YouBike公共政策

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