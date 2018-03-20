北市三處量販店室內空品超標 要限期改善

2018-03-20 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北市環保局今（20）日表示，大型量販店及百貨公司是市民常常前往購物、用餐、逛街、甚至進行娛樂活動之場所，為確保消費者及商場工作人員之呼吸健康，環保局今年第1季針對台北市列管之50處商場（百貨公司及量販店）進行室內空氣品質專案稽查，結果家樂福天母店、北投店以及好市多內湖店等三處大型量販店室內二氧化碳濃度超過管制標準，已依法要求業者限期改善並張貼室內空氣品質不合格標示，若逾期未改善將處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局指出，行政院環境保護署於2014年1月23日及2017年1月11日分別公告第一批及第二批應符合室內空氣品質管理法之列管場所，包含醫院、商場、電影院、KTV、運動健身場所等，台北市共有325處場所被列管，其中商場（百貨公司及量販店）計50處。

這次針對公告列管之50處商場進行專案稽查，全面以直讀式儀器進行巡檢，再針對巡檢濃度較高者及擇定規模較大之知名商場進行標準方法檢測，結果三處大型量販店之二氧化碳濃度超過管制標準1,000 ppm，分別是：家樂福天母店（1,086 ppm）、家樂福北投店（1,032 ppm）及好市多內湖店（1,031 ppm），環保局除了令前述超標場所限期改善，亦提供專家學者現場輔導，並督促業者確實改善。

環保局說，大型量販店及百貨公司是民眾進出聚集量較大之場所，容易有二氧化碳濃度過高之問題，當室內人員密度過高或通風換氣效率不佳，就會造成二氧化碳濃度累積。

依據行政院環境保護署整理學者專家研究顯示，當二氧化碳濃度過高時，除了會刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難等感覺，亦會產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，且很容易感到疲勞進而影響生活。

要改善二氧化碳濃度過高的問題，解決方法就是場所應增加空調設備之外氣引入量及加強通風換氣效率，並適度執行進場人數之控管，以改善二氧化碳濃度較高之問題。