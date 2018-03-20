1280吃到飽月票害捷運倒閉？ 網紅囧星人指出關鍵

2018-03-20 11:30 聯合新聞網 綜合報導



雙北推動捷運、公車「30天吃到飽月票」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，通勤族可以月省千元，對此方案相當有感。也有人質疑，這樣捷運不就是賠錢在配合政策嗎？作家洪雪珍在臉書批這是「莫名其妙的政策」。對此，YouTuber囧星人指出，捷運會不會虧損，唯一要考慮的關鍵就是1280的訂價是否精準。

雙北推動捷運、公車定期票，即所謂「30天吃到飽月票」，月票1280元、4月16日正式上線。 聯合報系資料照 分享 facebook

雙北捷運、公車推出1280元定期票，多數網友都認為確實是惠民政策，簡直是「俗到靠北」，還計算出一般上班族，一個月工作22天，只要每天通勤費超過58元者，購買定期票絕對划算。但補貼費用是由雙北市府依出站點所在地共同分攤，北市1年將補助約5.6億、新北市為3.8億，因此也引起質疑聲浪。作家洪雪珍就在臉書以「給我一個理由，為什麼我每個月捷運要少花1720元？」為題PO文，指雙北定期票政策是讓市民被迫成為虧空國庫、債留子孫的共犯，還批柯文哲市長陪著朱立倫一起墮落，沒有遠見，為捷運的營運感到憂心。

吃到飽新悠遊卡到底會不會害捷運倒閉？YouTuber囧星人在影片中，以1990年德國聯邦鐵路公司為例，當時就是以發行BahnCard德國鐵路卡拯救了陷入嚴重經營危機的公司。

囧星人指出90年代德國民眾寧願開車而不搭火車，因為火車票價將近是汽車油價的兩倍，火車票價每公里要0.16美元，汽車油錢只要0.1美元，即便是採降價措施，鐵路公司也無法扭轉競爭劣勢。

後來經過專家分析研究，發現多數人只注意到每天開車的變動成本，例如油價，而開車實際上還有一項容易被忽略的固定成本，例如停車場地、保養、保險、折舊等花費。之後也將火車成本分拆成變動成本及固定成本兩項，在1992年發行稱為「BahnCard 50」的優惠卡，持卡民眾繳交140美元年費，平日可以5折價格購票，使得搭火車的變動成本降為每公里只要0.08美元，低於開車成本，受到民眾歡迎，2000年時銷量來到500萬張，2002年又調整搭乘時間，改推出「BahnCard 25」、「BahnCard 100」，民眾為了要讓卡片投資「回本」，也會儘量使用鐵路。

這麼大的優惠，讓德國聯邦鐵路虧損了嗎？根據2003年的調查，使用「BahnCard 50」的乘客以為自己節省的一半的費用，但實際上平均只省了30%，而影響獲利的因素包含訂價、銷量兩部分，德國聯邦鐵路也靠這種獨特的「二維價格方案」，擺脫了經營危機。

對照於雙北發行的吃到飽定期票，不少民眾質疑存在遭民眾「共用悠遊卡」的漏洞，囧星人表示，捷運採一人進一人出，共用卡不會造成捷運成本提升，只是有可能造成捷運營利損失。但吃到飽方案並不是以增加捷運營利為目標，重點是要疏解城市的交通運輸成本問題，例如交通更順暢、事故減少、環境品質穩定、運輸系統維護成本下降等，若為防弊更新所有驗票硬體設施，成本絕對超出因作弊造成的利益損失。

到底捷運會不會因為推出吃到飽優惠票倒閉？囧星人表示，唯一要考慮的關鍵，就是在訂出1280元這個價格前，是否已經過精算將上述「人為因素」造成的損失都考慮進去，吃到飽制度就絕對不是問題。