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北市包租公補充保費年繳297萬元 蟬聯貢獻王五連霸

2018-03-20 10:23聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

健保署今天公務106年補充保費收繳狀況。去年組收入447億元，較前一年增加4億元，補充保費貢獻王是一位北市信義區的包租公，總共有307筆保費、貢獻了297萬元，回推其整體租金所得高達1億5600萬元，他也是自102年補充保費開徵以來，穩居補充保費貢獻王第一名寶座，蟬聯五連霸。

健保署今天公布去年補充保費收繳狀況。記者劉嘉韻／攝影
健保署今天公布去年補充保費收繳狀況。記者劉嘉韻／攝影
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另有一名「兼職王」，去年兼職154筆，所得合計約1億785萬元，繳了補充保費206萬年。健保署科長李春娥指出，據了解，這名50歲男性是多家公司的獨立董事，因此兼職收入相當高。而有一名股王去年繳了166萬元補充保費，相當於去年股利收入有8691萬元。

另去年補充保費收入較前一年增加4億元，分析主因是因為在各類收繳補充保費項目中，以雇主負擔增加進帳12億元最高，獎金（如年終獎金等）增加了3億元，股利所得增加1億多元，執行業務收入也較去年增加5000多萬；不過在利息收入部分，由於開徵門檻提高，從5000元調高為2萬元，整體利息挹注補充保費收入減少了13億元。

李春娥表示，今年整體健保費收入為5734億元，支出為5991億元，不過安全準備金還有2386億元，還足以支付將近5個月，不過每個月還會有保費收入，因此估計到110年以前，都不會調漲健保費。

保費健保

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