低醣飲食能餓死癌細胞？ 營養師：只會加速營養不良

2018-03-20 10:39 中央社 嘉義市20日電



部分癌症患者認為醣類會促進腫瘤生長，因此採低醣飲食試圖餓死癌細胞；但營養師認為，低醣飲食並不會餓死癌細胞，反而會加速患者營養不良。

營養師認為，低醣飲食並不會餓死癌細胞，反而會加速患者營養不良。 圖／ingimage 分享 facebook

嘉義市天主教聖馬爾定醫院今天發布新聞稿指出，根據研究，高達20%~40%的癌症病人，是死於營養不良引起的後遺症，而非癌症腫瘤本身。

院方表示，研究發現癌症病人在療程中，有近45%的患者體重比治療前減輕10%以上，由此可知營養不良及維持癌症患者體重的重要性。

聖馬爾定醫院營養師陳雅琪表示，部分癌症患者會陷入低醣飲食迷思，想藉此餓死癌細胞，但這種觀念是錯誤的，因為低醣飲食並不會餓死癌細胞，反而會加速患者營養不良。

她說，癌症患者需不偏食，且適當攝取米飯和碳水化合物來提供身體所需的熱量，因此在治療期間，要保持營養均衡、維持健康活動量來提升免疫力，加上正向的心情，都有助於治療。

陳雅琪指出，均衡飲食對癌症患者很重要，尤其癌症患者在接受治療期間，蛋白質的需求量是正常人的1.5-2倍，若蛋白質攝取不足，患者體重可能驟減，所以，不建議療程期間只攝食蔬菜，而應攝取良好蛋白質與均衡飲食。

她建議患者每天應均衡攝取全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、油脂及堅果種子類、豆魚蛋肉類、乳品類，回歸「無加工」烹飪法的飲食本質；油脂類以植物性油脂為主要攝取來源為佳。

同時，陳雅琪表示，若治療期間有口腔潰瘍，建議避免粗糙及刺激性食物，以減輕傷口疼痛；應選擇有助於咀嚼及吞嚥的軟嫩、細碎食物；治療期間，應避免生食或未煮熟的食物，以減少感染機會。