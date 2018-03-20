台18線阿里山公路十字村路段落石搶通 賞櫻不受影響

2018-03-20 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



台18線可里山公路十字村路段今天凌晨3點多出現大量坍方落石。記者謝恩得／翻攝 分享 facebook 嘉義縣台18線阿里山公路在阿里山鄉十字村路段（76 7K）在今天凌晨３時４０分，因邊坡大量落石造成坍方，一度阻斷，幸無人車傷亡，經過公路總局阿里山工務段派員搶修，已於今日上午6時35分搶通，目前單線雙向通行，到阿里山賞櫻民眾注意交通秩序。

【中央社／嘉義縣20日電】

阿里山公路（台18線）76.7公里處今天凌晨傳出邊坡土石坍方交通阻斷，幸無人車經過，經搶修，已於早上維持單線雙向通行，預計於下午3時前可雙向通行。

阿里山公路76.7公里處，靠近阿里山鄉十字村，於凌晨3時40分左右，突然傳出石頭碰撞巨大聲響，被驚醒的村民紛紛外出察看，發現公路上有大面積土石坍方，立即通報竹崎分局十字派出所員警。

員警趕抵現場，立即在場警戒，並通知公路總局第五區工程處阿里山工務段人員到場，因現場不時有間歇性落石，搶修工作一直到早上6時35分才搶通，維持單線雙向通行。

阿里山工務段長黃秋揚受訪表示，坍方落石覆蓋整個路面，所幸當時無人車經過，否則後果不堪設想。

黃秋揚指出，近來嘉義山區都有降雨，研判是邊坡土石鬆動造成坍方，預計下午3時前可完全清除土石，恢復雙向通行；工務段人員除了在現場指揮交通外，也會察看土石狀況，以便後續進行補強工程。