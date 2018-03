2018泰國曼谷國際書展29日開幕 臺灣館盛大展出

2018-03-20 16:19 聯合新聞網 台北訊



2018第16屆曼谷國際書展暨第46屆泰國全國書展預定29日盛的開幕,此次臺灣以「Guest of Honor-Taiwan」參展,主題為「Tai-Thai Reading」文化部特別將展區任特色分別規劃「Guest of Honor-Taiwan」、「臺灣館」、「CCC展區」,以全面的在地、多元、數位、科技的媒引,介紹臺灣文化、音樂、影視、文學、動漫,希望帶給泰國民眾一場特別的亞洲文化饗宴,提供泰國民眾探索和體驗台灣的機會。

「臺灣館」展區規劃

「臺灣館」展區規劃「主題書展示區、數位出版區、臺灣好書區、出版社專區、特別推薦區、版權服務區」提供版權經紀服務,多位專頁版權經理人於現場協助出版社人員、編輯洽談版權。版權書區共有156家出版社,1034品項漫畫、繪本、圖文書、文學小說、烹飪烘焙、休閒手作、養生保健、語言學習等原創書籍參與次此推介。為讓當地民眾直接了解,製作英文版圖書目錄,提供參展書籍及相關版權資訊露出,製作數位檔利用QR Code聯網。

主題書展示區:兒童讀物、漫畫暨圖文書、文學小說、語言學習、品味生活

數位出版區:電子書、閱讀APP等數位出版品

臺灣好書區:獨立出版聯盟、臺灣獨立書店文化協會、NGO團體等出版或推薦之作品

出版社專區:出版社、獨立展位

特別推薦區:第41屆金鼎獎、第8屆金漫獎、政府出版品

版權服務區:版權服務、書籍介紹

「臺灣日」音樂、文學、文化、電影結伴同行精彩悅閱

多元文化的臺灣透過藝術、音樂、文學傳達出我們豐富的文化資源,多樣的地景人文。「臺灣日」以音樂活動、文化活動和作家活動三種形式與泰國讀者交流。無論是老朋友,是新朋友,當我們走出國際,讀者走進作家的文學世界,即是一場奇妙的遇見。

迸發新聲的流動樂音:主題音樂會

由國立臺灣交響樂團、臺灣知名客家歌手羅文裕、原住民演唱歌手戴曉君編織的主題音樂會,是帶著幸福的想像而規劃,因為在書香充滿的場合裡,聽見樂音、歌聲飄揚,是理所當然的幸福。

國立臺灣交響樂團善於古典音樂演奏,雖然是臺灣歷史最悠久的交響樂團,但演出形式上不囿於本位,曾邀請許多國際團隊及音樂家共同演出,如指揮家克里斯托弗‧霍格伍德(Christopher Hogwood)、長號林伯格(Christian Lindberg)、中提琴今井信子(Nobuko Imai)、法國號斯特芬‧多爾(Stefan Dohr)、柏林愛樂Divertimento重奏團、維也納國家歌劇院合唱團(Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor),是臺灣重視經典與創意、具深厚古典美學視野的音樂團體。

同樣喜愛融合各樣創新元素的創作型歌手羅文裕,曾獲得臺灣第27屆金曲獎「最佳客語歌手」獎,為了讓客語音樂注入流行元素,在其創作的歌曲中,加入如007電影風格或R&B的編曲,並在歌詞中寫進客家人文,聽他的歌,有如閱覽了文化風景。

臺灣原住民歌手戴曉君,2017年以《順著河流走》創作專輯入圍臺灣第28屆金曲獎3項大獎,在擔任代課教師期間,以木箱鼓音樂和孩子交流,而後加入恆春民謠團隊,其創作開始融入恆春的月琴及西方吉他,在傳統曲調的風格裡,卻聽見新時代的音樂語彙。

傳統藝術裡的點滴美好與感動:陣頭、掌中戲、茶藝的在地特色

臺灣的鄉村亦或是城市中,廟宇無所不在,為許多人帶來心靈的滿足,也體現百姓的生活發展,更是凝聚社區意識的場所。於是廟會活動「陣頭」便應運而生,透過祭祀及歌舞儀式,在肅穆或熱鬧的氣氛中,體現自古以來眾人對神明的酬謝之意,是台灣相當重要的文化資產。「九天民俗技藝團」即臺灣傳統表演藝術的最佳代言。最具氣勢的戰鼓演奏,具備藝術美學的「官將首」,結合民俗藝陣、電子音樂西方流行街舞元素的「電音三太子」,曾在高雄世界運動會、上海世界博覽會、臺北國際花卉博覽會公開演出,搏得口碑好評。

除此之外邀請了成立半世紀之久的「昇平五洲園」演出《打虎英雄傳》,陳述人類與自然生態如何共處的故事。布袋戲在華人地區,以台灣的發展最為蓬勃。故事情節常與宗教信仰、天地神人關係、經濟時令、文化價值的傳承與維繫既定社會階層的穩定性有相當緊密的關聯性,是臺灣民間最普遍的偶戲劇,偶戲的對白以外,演出時會運用樂隊伴奏,以音樂加強氣氛;除了戲劇表演,觀眾還能欣賞戲台和戲偶頭的雕刻與彩繪藝術,包括偶身服飾,就涵蓋了剪裁、刺繡、雕塑藝術。

而茶更是臺灣社會不可或缺的飲品,「四序茶會」用以推廣茶道藝術與禮儀,在茶會的茶席上,表現大自然圓融的韻律、秩序、生機。法象莫大於天地,變通莫大於四時;以四序茶會來培養茶人敬天地、愛護大自然,以及與大自然同在的決心。

對話式閱讀,作家與讀者的奇妙遇見:「臺灣文學節」

對於書迷來說,作家很像躲在書裡的藏鏡人,帶著陌生的情感,熟讀她或他的文字,去理解他們在字裡行間埋下的文學觀點。「臺灣文學節」邀請臺灣擅寫同志議題、醫界題材、社會觀察、生活心靈、推理奇幻各領域作家有紀大偉、何敬堯、張西、林立青、許育榮、侯文詠、陳美燕、邱承宗、亞榮隆.撒可努,暢談各種不設限的主題,就臺泰兩地都很關心的熱門議題,如兩性平權、校園霸凌、青少書寫和神魔妖怪等豐富內涵且有趣的多元議題,進行多方面的探討,搭起臺灣和泰國的彩虹,界接雙方更深一層的心靈交會與觸動。

膠卷映象:主題電影展

「主題電影展」精選臺灣十部好片,題材多元有趣,包括入選韓國富川國際奇幻電影節國際競賽單元的《報告老師!怪怪怪怪物!》(mon mon mon MONSTERS)、獲得臺灣金馬獎五項提名的《目擊者》(Who Killed Cock Robin)、破億票房的《紅衣小女孩2》(The Tag-Along 2)、臺灣金馬獎三項提名的《健忘村》(The Village of No Return)以及《癡情男子漢》(All Because Of Love)、《嫐》(Sextasy Trailer)、《心靈時鐘》(Packages from Daddy)、《陣頭》(Din Tao:Leader of the Parade)、《只要我長大》(Lokah Laqi!)、《總舖師》(Zone Pro Site)等,讓泰國讀者逛書展,看電影,體驗特別的娛樂感受。

臺泰出版產業論壇及版權推介會

2018曼谷國際書展期間,3月30日,早上9點至下午5點半,舉辦首屆臺泰出版產業論壇,以求達到對兩國出版需求的深入了解,對雙方業者在往後版權交流及合作洽談能更加契合、順利。

論壇將就下列主題:「直擊臺、泰圖書產業現況,與下一個十年」,邀請對臺、泰雙方對該國出版市場有縱深觀察、前瞻策略的講者分析兩地市場現況、熱門書況、通路發展、行銷規劃與未來十年的趨勢與預測,並再細分為下列六主題:「文學」、「童書」、「漫畫」、「生活風格」、「通路發行」及「E-BOOK」,於分組討論上做更深入的分析與交流。

泰國出版商及書商協會將邀請旗下各級出版社,共計70餘家泰國出版社共同參與此次論壇,並與台灣業者互動交流,對有意願發展國外版權市場的同業是不可錯過的好機會。並也能在於與不同市場的切磋琢磨中找到突破的缺口,為台灣出版市場開闢新的道路。 我們誠摯地邀情出版同業們踴躍參加論壇活動。

大數據科技島:數位出版與雲端書庫的展示與合作

與電子書協會及台灣雲端書庫之合作,「臺灣電子書協會Taiwan Ebook Association」透過雲端社群分工方式,整合經營數個電子書主題社團,現有超過3000位來自全國各地、不同專業領域的支持。

「台灣雲端書庫」目前合作超過500家出版社,提供20,000種以上的優質電子書、雜誌,讀者能不受借閱本數的限制的電子書閱聽服務。台灣雲端書庫將以推廣閱讀為首要任務,持續增加電子書、雜誌藏量,積極改善讀者的電子書閱讀體驗,除了可以跨載具使用(手機、平板、電腦),也支援離線閱讀。

電子書協會及台灣雲端書庫除了將臺灣的本版書帶進泰國華文世界外,也希望引進泰國的數位出版品到臺灣,服務在臺灣的新住民以及泰國的工作者。