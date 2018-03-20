影／鋒面通過冷氣團南下 玉山今上午降雪

2018-03-20 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局說，今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，玉山觀測站今天上午7時25分開始降雪。

今天西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨。

明天至周五清晨，大陸冷氣團及夜間輻射冷卻影響，北部、東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低；周五白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，西半部日夜溫差大。