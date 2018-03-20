鋒面通過留意雷雨 台南高雄大雨特報

2018-03-20 07:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，鋒面通過，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，低窪處慎防積水，用路行車注意交通安全。 今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨。聯合報系資料照 分享 facebook

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，受到鋒面雲系影響，今天全台灣天氣都不太穩定，要留意有局部陣雨或雷雨，出門務必要記得攜帶雨具，在空曠地區聽到雷聲務必趕緊遠離，或躲在不突出的遮蔽物下。今天也要注意添加保暖衣物，晚上就會變冷，預計北部將降到只有13到14度，中南部和東部也將只有15到17度。

不穩定的天氣就到今天，他說，明天鋒面雲系遠離後，東北風帶來乾冷空氣，除了迎風面的北部和東北部雲量仍然偏多之外，中南部天氣將相當穩定，可以見到陽光，穩定的天氣可以持續到周末。不過周五前仍要特別注意日夜溫差，冷空氣的影響將從今晚起持續到周五清晨，最冷的時候就是周四晚上到周五清晨，低溫將下探12到13度左右。明天天氣好轉後，中南部白天有陽光的情況下，溫度將可回升到20到24度左右，北部和東北部則因為雲量偏多，白天回溫較不明顯，一整天都會有涼涼冷冷的感覺。

他說，周五白天起隨著冷空氣減弱，偏東風及東南風增強帶來溫暖空氣，加上水氣減少，陽光露臉，將有較明顯回溫，穩定的天氣則要特別留意空氣品質。今天受到降雨的影響，預計西半部空氣品質會是相對較好的一天，明天到周五清晨前在東北風的影響下，擴散條件相對較好，不過中南部要留意局部地區因為背風側的關係，可能擴散條件仍不佳。周五白天起轉為偏東風和東南風之後，整個西半部都要留意擴散條件會變得較佳，空氣品質不會太好。

中央氣象局說，今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨。

明天至周五清晨是這波大陸冷氣團影響期間，屆時中部以北及東北部早晚低溫將下探11至13度，南部及花東約14至16度，注意保暖，白天高溫部分，因為此波冷氣團較乾冷，北台灣高溫仍有18、19度，中南部可以來到23至26度，花東也有20至22度，感受仍相對舒適，中南部日夜溫差較大，請注意衣物增減；降雨方面，明天是個轉乾的過程，周四之後大多為多雲到晴，僅迎風面的北部山區和東半部地區有局部短暫雨。

周五白天起至下周一大陸冷氣團逐漸減弱，各地夜晚及清晨氣溫仍偏涼冷，白天則偏暖熱，需要留意日夜溫差較大；天氣方面，各地仍相對穩定、陽光露臉，僅迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

27日至29日台灣附近風向為偏東至東北風，迎風面的北部及東半部地區有降雨的機率；惟春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。