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吳德榮：上午中部以北雨勢較大 冷到周五晨

吳德榮：上午中部以北雨勢較大 冷到周五晨

2018-03-20 06:14聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，...
今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨。聯合報系資料照
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中央氣象局說，鋒面通過，對流雲系發展旺盛，並將移進金門地區，今天清晨金門地區將出現9級左右強陣風，並請注意瞬間大雨及雷擊。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天冷鋒過境，上午中部以北雨勢較大，下午起對流性降雨轉為層狀雲降雨，雨漸減小；南部、東南部有局部短暫陣雨的機率。冷空氣隨冷鋒南下，氣溫下降、愈晚愈冷，北台灣約可降至14度，早出晚歸要留意氣溫變化。

他說，明天天氣轉乾冷，北台灣陰轉多雲，整天偏冷，高溫約17度左右，明晚降至11度，日夜溫差較小；中南部晴時多雲，早晚氣溫低，日夜溫差較大；花蓮、台東仍有局部短暫雨。

吳德榮表示，周四、周五各地晴朗穩定，白天高溫升至23度以上，在陽光下不覺冷，但早晚氣溫明顯偏低。明晚至周四晨，周四晚至周五晨，因強輻射冷卻作用，中部以北局部地區，將出現11度左右的低溫，沿海空曠地區可能更低。乍暖還寒，要注意氣溫的劇烈變化。

他說，周五白天起至周日天氣晴朗穩定，冷空氣減弱、逐日回暖，白天溫暖舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差大。下周一另一波微弱系統，帶來輕微的變化，可以再觀察。

中央氣象局說，今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨。

明天至周五清晨是這波大陸冷氣團影響期間，屆時中部以北及東北部早晚低溫將下探11至13度，南部及花東約14至16度，注意保暖，白天高溫部分，因為此波冷氣團較乾冷，北台灣高溫仍有18、19度，中南部可以來到23至26度，花東也有20至22度，感受仍相對舒適，中南部日夜溫差較大，請注意衣物增減；降雨方面，明天是個轉乾的過程，周四之後大多為多雲到晴，僅迎風面的北部山區和東半部地區有局部短暫雨。

周五白天起至下周一大陸冷氣團逐漸減弱，各地夜晚及清晨氣溫仍偏涼冷，白天則偏暖熱，需要留意日夜溫差較大；天氣方面，各地仍相對穩定、陽光露臉，僅迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

27日至29日台灣附近風向為偏東至東北風，迎風面的北部及東半部地區有降雨的機率；惟春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。

冷氣團高溫

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