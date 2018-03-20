詩魔洛夫殞落 羅智成嘆：還來不及回他信

2018-03-20 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



有「詩魔」之稱的詩人洛夫今天凌晨病逝，享壽91歲。《文訊》總編輯封德屏讚許洛夫，他和張默和瘂弦在1954年發起創世紀詩社，為台灣的現代詩揭開新頁。他所做的詩，無論是質和量都堪稱典範。洛夫多年來創作不懈，且力求創新求變的精神，令她永生難忘。

談起洛夫，封德屏說，「他就是那種往前不斷地創作、發表、出版的人，幾乎從沒歇過」，他指出，三月初洛夫才剛辦完新書發表會，等於在他倒下去之前，仍堅持不斷在創作。她認為，洛夫那種自我鞭策、持續學習的態度，正巧演繹了當代文學的精神。

至於洛夫私下為人，封德屏引用論語中子張說的：「望之儼然，即之也溫」，洛夫看似寡言，但每當與友人聊到開心處時，總能侃侃而談，相當歡樂，真正與他相處後，會發覺他其實是很溫暖的人。

詩人羅智成則說，讀他的詩，會發現他常用叛逆性的方式表達，就好比是「意象的魔術師」；他分析洛夫與余光中的作品，余光中的文學淺顯易懂，讀者較廣泛；而要讀洛夫的詩有道門檻，因此許多他的讀者都是創作者。他認為現代詩有許多晦澀的部分，不過洛夫卻能掌握地恰如其分。