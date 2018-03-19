確保防災應變 北市進行貓纜事故演練

2018-03-19 23:31 中央社 台北19日電



北市年度災害防救演習接力登場，台北市消防局表示，為驗證蝶戀花遊覽車事件災後檢討修正，今天針對重大陸上交通事故及貓纜進行災防演練，確保防災應變機制順利運作。

消防局今天發布新聞稿表示，北市去年2月發生國道5號蝶戀花旅行社遊覽車翻覆的重大交通事故，造成多人死傷，當時雖在最短時間內完成傷者後送及尋獲所有罹難者的任務，但救災過程仍有相關環節必需精進，災後檢討也修正多項標準作業程序。

為驗證上述相關應變機制，消防局說，北市今年度一系列防災演習中，將如何妥善應變處置交通事故災害及貓纜異常事故等人為災害列為重點項目之一，並於今天下午在台北市立動物園堤外停車場舉辦重大交通事故演練。

演習情境設定為轎車、大型遊覽車及槽車追撞翻覆，針對人命救助、前進指揮所運作、大量傷病患處置、肇事車輛移除及環境復原等項目，進行相關演練。

消防局指出，由於貓纜為北市熱門休閒景點之一，一旦設備發生異常停擺，勢必會造成許多民眾受困，今天演習也設定貓纜系統斷路故障、系統自動停止運轉及旅客受困車廂等待救援等情境，由台北捷運公司人員立即進行搶修，消防局則派員以垂直救援方式援救車廂旅客和救護。

面對災害類型漸趨多元，消防局表示，災防工作及風險管理均須隨時因應改變，透過一系列實兵演練可驗證各單位整備狀況，以確保防災應變機制順利運作。（編輯：陳清芳）