森永黑糖牛奶糖 標示不實全下架
在台販售廿年的森永黑糖牛奶糖，本月初被香港食物安全中心發現鈉含量標示不符，北市衛生局檢驗發現產品實際鈉含量比標示高出一點八一倍，開罰四萬元並要求下架回收。
北市府參議兼食品藥物管理科長王明理指出，雖然鈉含量超標，但民眾不必過於擔心，依衛福部建議，國人每天鈉攝取上限三歲以下幼兒為一千二百毫克，換算後要一天吃卅袋才會超標；成人每天鈉攝取為二千毫克，一天吃五十袋才超標。
王明理指出，業者說廿年前開發的製作配方至今沒換過，研判可能是多年下來投料精準度、磅秤有誤差，導致標示不符。
香港食物安全中心本月六日公布，台灣森永公司黑糖牛奶糖鈉含量標示與實際抽驗不符，涉標示不實。北市衛生局七日前往北投台灣森永製菓公司了解，檢驗發現森永黑糖牛奶糖外包裝營養標示鈉含量為每百公克廿毫克，但實際抽驗為每百克卅六點二二毫克，為標示值的一點八一倍。
衛生局指出，業者標示不實的產品共有九萬五百包，目前回收八千七百九十包，北市賣場已看不到相關產品，但網路購物等通路可能還有產品，因此要求業者全面下架，並提供退換貨服務。
森永廠長廖學模表示，黑糖牛奶糖銷路不是很好，去年十二月已停產，市面上的產品也已全數下架。他表示，原味牛奶糖才是主力，未來還會開發綠茶、抹茶等口味 。
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