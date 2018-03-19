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森永黑糖牛奶糖 標示不實全下架

2018-03-19 23:52聯合報 記者陳靖宜／台北報導

台北市衛生局指出，台灣森永製(艸果)股份有限公司販售的「森永黑糖牛奶糖（袋裝）」...
台北市衛生局指出，台灣森永製(艸果)股份有限公司販售的「森永黑糖牛奶糖（袋裝）」外包裝鈉含量標示與實際抽驗結果不符。 中央社
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在台販售廿年的森永黑糖牛奶糖，本月初被香港食物安全中心發現鈉含量標示不符，北市衛生局檢驗發現產品實際鈉含量比標示高出一點八一倍，開罰四萬元並要求下架回收。

北市府參議兼食品藥物管理科長王明理指出，雖然鈉含量超標，但民眾不必過於擔心，依衛福部建議，國人每天鈉攝取上限三歲以下幼兒為一千二百毫克，換算後要一天吃卅袋才會超標；成人每天鈉攝取為二千毫克，一天吃五十袋才超標。

王明理指出，業者說廿年前開發的製作配方至今沒換過，研判可能是多年下來投料精準度、磅秤有誤差，導致標示不符。

香港食物安全中心本月六日公布，台灣森永公司黑糖牛奶糖鈉含量標示與實際抽驗不符，涉標示不實。北市衛生局七日前往北投台灣森永製菓公司了解，檢驗發現森永黑糖牛奶糖外包裝營養標示鈉含量為每百公克廿毫克，但實際抽驗為每百克卅六點二二毫克，為標示值的一點八一倍。

衛生局指出，業者標示不實的產品共有九萬五百包，目前回收八千七百九十包，北市賣場已看不到相關產品，但網路購物等通路可能還有產品，因此要求業者全面下架，並提供退換貨服務。

森永廠長廖學模表示，黑糖牛奶糖銷路不是很好，去年十二月已停產，市面上的產品也已全數下架。他表示，原味牛奶糖才是主力，未來還會開發綠茶、抹茶等口味 。

香港衛福部

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